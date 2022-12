Zecchino d’Oro: la monzese Diana canta “Zanzara”, gara per l’Operazione Pane

C’è (ancora) un po’ di Monza sul palco della sessantacinquesima edizione dello Zecchino d’Oro, in onda dal 22 al 24 dicembre su Rai 1. Diana Giorcelli, 6 anni monzese, propone il brano “Zanzara”, scritto da Luca Angelosanti con musiche di Francesco Morettini, insieme a Francesco Berretti, 5 anni di Genova e Olga Gorgone, 6 anni di Paola, in provincia di Cosenza.

«Il brano ci racconta, con un ritmo coinvolgente, la storia di una piccola amica agile, pungente e un po’ fastidiosa, che fa un lunghissimo viaggio per venirci a trovare e fare festa d’estate: la zanzara, appunto», spiegano gli autori.

Zecchino d’Oro: la monzese Diana canta “Zanzara”, Cristina D’Avena tra gli ospiti

Una grande emozione per Diana, unica rappresentante della Brianza sul palco insieme al Piccolo coro dell’Antoniano. La gara inizia il 22 dicembre, e continuerà venerdì, sempre alle 17.05 su Rai 1, condotta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Il gran finale è previsto per il giorno della vigilia di Natale, sempre alle 17 sulla rete ammiraglia della Rai, presentato da Carlo Conti.

Tanti gli ospiti attesi tra cui anche Cristina D’Avena, che fu tra i piccoli concorrenti della gara, e che per questa edizione farà parte della Giuria dei grandi durante la finale.

Quattordici i brani proposti, interpretati da diciassette bambini provenienti da undici diverse regioni italiane, accompagnati dalle voci del Piccolo coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Nomi eccellenti anche tra gli autori dei testi e delle musiche in gara: da Checco Zalone a Enrico Ruggeri e poi Cesareo di Elio e le Storie tese, Deborah Iurato e Virginio.

Zecchino d’Oro: sostegno all’Operazione Pane che supporta le mense francescane, Monza compresa

Come da tradizione lo Zecchino d’Oro si fa portavoce dell’Operazione pane, la campagna di Antoniano che supporta diciotto mense francescane in Italia (tra cui anche quella di Santa Maria delle Grazie a Monza) e cinque nel mondo. Sarà possibile sostenere le mese dei frati con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.