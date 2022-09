Ville Aperte 2022: l’edizione dei vent’anni dedicata ad Angelo Marchesi, che “ebbe l’idea rivoluzionaria”

È dedicata ad Angelo Marchesi la ventesima edizione di Ville Aperte: la manifestazione promossa dalla Provincia che dal 17 settembre al 2 ottobre consentirà di visitare 180 siti pubblici e privati sparsi in 83 comuni è nata da un’intuizione dell’allora dirigente del Comune di Vimercate scomparso la scorsa settimana.

«Ha avuto l’idea rivoluzionaria – ha spiegato durante la presentazione il direttore della Provincia, Erminia Zoppè – di aprire ai cittadini le bellezze sottocasa e di raccontarle».

Ville Aperte 2022: nata nel 2007, cresciuta in altre quattro province

L’iniziativa è stata adottata dall’ente brianzolo nel 2007 ed è cresciuta di anno in anno fino a espandersi alla città metropolitana e alle province di Como, Lecco e Varese. Quest’anno hanno aderito altri 5 comuni e il pubblico potrà vedere per la prima volta 42 dei 180 luoghi disponibili e scegliere tra 32 itinerari di cui 15 inediti.

Ville Aperte 2022: novità in provincia di Monza, da battere il record di 45mila presenze

In provincia di Monza si spalancheranno le porte di 99 tra palazzi, chiese e monumenti di cui 20 al loro debutto: nel capoluogo si sveleranno la stanza ipogea sotto il tempietto neoclassico dei Giardini reali di Monza e il complesso del convento di Santa Maria al Carrobiolo. I visitatori potranno entrare anche nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello o percorrere l’itinerario nel borgo medievale di Vimercate.

La varietà e la ricchezza delle proposte dovrebbe consentire a Ville Aperte di battere il record di 45.000 presenze segnato nel 2019, prima dello scoppio della pandemia. L’edizione del ventennale sarà inaugurata sabato 17, alle 18, nell’avancorte della Reggia dal concerto della Filarmonica Paganelli ’79.

Ville Aperte 2022: le dichiarazioni

«I tesori che i cittadini possono scoprire – ha affermato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – aumentano di anno in anno. La manifestazione costituisce una spinta a vedere e promuovere spazi stupendi».

Anche per questo, ha aggiunto, nel 2022 il catalogo dei siti si è trasformato in una guida per tutto l’anno.

«La Regione – ha notato l’assessore lombardo all’Istruzione Fabrizio Sala – crede in questo progetto che ha permesso di riscoprire la bellezza del nostro territorio e ha contaminato altre province».

«Se la manifestazione è cresciuta tanto – ha commentato il senatore democratico Roberto Rampi – è perché Marchesi e Vimercate non ne sono stati gelosi ma, con orgoglio e coraggio, hanno provato a farla crescere».

Oltre ai luoghi sono aumentati anche i partner e gli sponsor: a Brianzacque che consentirà di visitare il pozzo artesiano di Lissone, si sono aggiunti AEB, A2A illuminazione pubblica, Gelsia e l’autodromo che proporrà tour guidati su una parte del circuito.

Ville Aperte 2022: come prenotare

Il programma di Ville Aperte comprende anche laboratori didattici rivolti ai bambini e percorsi sensoriali inclusivi. La partecipazione va prenotata su www.villeaperte.info, l’adesione ad alcuni eventi è a pagamento.