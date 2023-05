Fino al 25 giugno una mostra elogio “all’Imperfezione” dell’artista torinese Sergio Perrero. Succede allo Spazio Musa di Torino e la firma è anche brianzola: all’ideazione e all’organizzazione ha contribuito Pietro Tassi, titolare della DGM ex Tisettanta di Giussano, con opere dalla collezione privata.

Un po’ di Brianza nella mostra dedicata al torinese Sergio Perrero: 80 opere rare

In mostra nella prima mostra antologica dedicata all’artista torinese scomparso nel 2020, curata da Afrodite Oikonomidou, oltre 80 opere significative della sua eclettica produzione. All’inaugurazione è intervenuto anche Vittorio Sgarbi.

Sergio Perrero è stato un creativo a tutto tondo: arte e moda, arredamento e progettazione di allestimenti con utilizzo e riuso di manufatti tessili.

Un po’ di Brianza nella mostra dedicata al torinese Sergio Perrero: “Creazioni mai presentate al pubblico”

“L’evento espositivo allestito a Torino presso lo Spazio Musa – si legge nella presentazione – intende ripercorrere e presentare al pubblico la sua ricca e multiforme produzione artistica. La ricerca sui materiali applicata a fibre naturali e preziose, l’utilizzo della tintura e della tecnica serigrafica per ottenere stampe assolutamente originali, il riuso creativo dei più disparati oggetti gli ha consentito di ottenere non solo opere, ma oggetti funzionali da poter inserire in contesti d’uso ibridi. Le opere presentate nella mostra Sergio Perrero – Elogio dell’imperfezione provengono da una azione di conservazione e valorizzazione dei manufatti realizzati con diverse tecniche che ha la finalità di rendere visibili creazioni mai presentate al pubblico”.

Ingresso libero, dal martedì al venerdì, ore 14.30 – 21, sabato e domenica ore 10 – 21 e su richiesta.