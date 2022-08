Tutto esaurito per la serata con Valerio Lundini e I VazzaNikki a Seregno

A poco meno di un mese dal suo svolgimento, è già soldout l’evento al teatro San Rocco di Seregno con Valerio Lundini & I VazzaNikki, che l’amministrazione comunale locale ha voluto calendarizzare per venerdì 16 settembre, alle 21, per chiudere con uno spettacolo di livello la programmazione culturale estiva. È bastato infatti il semplice annuncio sui canali social comunali, perché la corsa all’assegnazione dei posti disponibili, favorita anche dalla gratuità della serata, oltre che dal seguito che Lundini gode tra il pubblico più giovane, fosse coronata da un successo comunque probabilmente atteso.

Valerio Lundini: il suo percorso professionale

Valerio Lundini, romano, classe 1986, comico, presentatore televisivo, autore e musicista, vanta nel suo curriculum l’esperienza di coconduttore del programma “L’Altro Festival”, nuova versione del “DopoFestival di Sanremo”, nel 2020, anno in cui ha proposto su Rai 2 il suo contenitore “Una pezza di Lundini”. Lo scorso anno, invece, è uscita la sua prima opera letteraria, dal titolo “Era meglio il libro”, ed ha partecipato per beneficienza ad una puntata dei “Soliti Ignoti” come concorrente. Porta tra l’altro in scena spettacoli teatrali in tutta Italia e suona nella band I VazzaNikki, che lo seguirà anche sul palcoscenico del teatro di via Cavour.