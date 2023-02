Tornano “Le immagini della fantasia” e conquistano la Villa reale di Monza

L’immancabile appuntamento con Le immagini delle fantasia a Monza (e Brugherio e Lentate sul Seveso) trasloca dai Musei civici al Belvedere della Villa reale di Monza: sarà la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia a prendere il posto di Stregherie che chiude il 26 febbraio.

Le immagini della fantasia a Monza: la 40esima edizione

Il progetto della Fondazione Štěpán Zavřel che quest’anno celebra la quarantesima edizione ha esordito a Sarmede, la sua città natale, dal 29 ottobre al 19 febbraio e come consuetudine sbarca a Monza portando con sé le opere dei più importanti illustratori italiani e internazionali. “È un traguardo importante per il cammino compiuto e per la strada ancora da percorrere che pone nuovamente al centro dell’esperienza Sarmede, il piccolo paese delle Prealpi trevigiane, da cui tutto è nato – scrivono gli ideatori – Rendere omaggio alla 40esima edizione significa per la Fondazione Štěpán Zavřel partecipare concretamente alla definizione di nuove opportunità per l’arte, le artiste e gli artisti”.

Le immagini della fantasia a Monza: chi ci sarà

L’ospite d’onore del 2023 è l’artista Joanna Concejo, alla quale è dedicata la personale “Papier collé. Il mondo sovrapposto”: nata nel 1971 a Slupsk, in Polonia, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Poznan nel 1998 e oggi abita e lavora Parigi, ma collabora con la scuola di Sarmede. Ma Le immagini della fantasia 2023, mostra ancora diretta dall’artista Gabriel Pacheco, presenta in tutto 350 opere realizzate da oltre trenta illustratrici e illustratori provenienti da 15 Paesi.

A Monza la mostra sarà aperta dall’11 marzo al 16 aprile, con la mostra di Concejo, la sezione Panorama e la sezione Speciale. Le altre sezioni saranno invece esposte in successione a Brugherio (12 marzo-2 aprile) e Lentate (5 aprile-16 aprile). L’ingresso è libero.