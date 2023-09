Torna il premio di poesia “Città di Monza”: scadenza per candidarsi il 15 ottobre

Dopo un anno di attesa, torna il premio di poesia “Città di Monza”. Giunto alla sua 24esima edizione, organizzato dal Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza con la collaborazione tecnica del Club degli Autori e il contributo del Comune di Monza.

«Siamo contenti di poter riprendere la tradizione del premio che portiamo avanti con passione da tanti anni» ha sottolineato Maria Organtini, presidente del Cenacolo. C’è tempo fino al prossimo 15 ottobre per poter rispondere al bando.

Premio di poesia “Città di Monza”: le sezioni

Due le sezioni, come sempre: adulti e ragazzi. I testi devono essere assolutamente inediti e non devono essere stati premiati nei primi tre posti in altri concorsi. Il tema è libero, e la lunghezza massima concessa è di 36 versi che possono essere anche suddivisi in un massimo di tre componimenti. La sezione Giovani è riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Premio di poesia “Città di Monza”, è sempre un premio molto seguito e partecipato da autori di tutta Italia, e non solo, questo anche perché tra i premi sono previste pubblicazioni di volumi: per il primo classificato, per esempio, oltre al premio in denaro del valore di 400 euro, è prevista la pubblicazione di un libro di 48 pagine, a cura della Montedit e 100 copie per l’autore. La pubblicazione dei propri testi poetici, in un volume di 32 pagine, è prevista anche per il secondo e terzo classificato. Per i primi tre classificati della sezione giovani è prevista la pubblicazione sull’Antologia del Premio. Non manca anche per questa edizione il premio speciale alla memoria del saggista scrittore Augusto Robiati di Monza offerto dalla famiglia.

Premio di poesia “Città di Monza”: la giuria

Un premio che ritorna, fedele alla tradizione, nella sua impostazione, ma rinnovato nella giuria. Accanto al presidente confermato, Antonello Sanvito, giornalista ed ex caposervizio del Cittadino, e alla presidente del Cenacolo Maria Organtini, per questa 24esima edizione ci saranno Elisabetta Bosisio, architetto, pittrice, poetessa; Maria Grazia Crespi, musicologa, Roberto Piva, architetto, docente, poeta e Luca Rossi, infermiere-poeta, nomi e volti nomi all’interno del sodalizio monzese.

Un mese di tempo, quindi per inviare le proprie poesie e poi attendere il verdetto della giuria. Già fissata la data della premiazione: sarà il 10 febbraio 2024. L’ultima edizione del premio, la 23esima, era stata bandita nel 2021 con proclamazione dei vincitori nel febbraio del 2022.