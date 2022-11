Teatro: il Nuovo di Arcore è partito con Lella Costa, ecco la nuova stagione

È partita martedì la cinquantaduesima stagione teatrale al Nuovo di Arcore con “Le nostre anime di notte”, emozionale dialogo tra i magistrali Elia Schilton e Lella Costa, rimasta affascinata dal calore del pubblico in sala. “È un bellissimo teatro ed è stato bello vederlo così pieno” ha commentato la famosa attrice.

Cineteatro Nuovo Arcore sold out per l’anteprima nazionale con Lella Costa

Cineteatro Nuovo, dunque, sold out, in questa prima data, non solo della rassegna ma anche della tournée dello spettacolo, portato prima di Arcore solo in anteprima nazionale nella sala teatrale dove la Produzione Teatro Carcano, diretta da Serena Sinigaglia si è trovata a provare in preparazione della pièce. Uno spettacolo carico di emozioni, una scenografia che diventa co-protagonista evolvendo di pari passo al progredire della narrazione, e una storia tanto reale e tangibile. Fiumi di applausi, scroscianti nella sala arcorese stracolma, hanno concluso la pièce.

Cineteatro Nuovo Arcore, il direttore Spinelli: “Grande desiderio della gente di riappropriarsi di cultura e socialità”

«Sono particolarmente contento della rassegna che parte con lo spettacolo “Le nostre anime di notte” – ha raccontato il direttore del Cineteatro Nuovo, Giovanni Spinelli – il teatro è sold out. Mi viene spontaneo ricordare un aforisma attribuito al grande Eduardo de Filippo che recita “Del teatro non si può fare a meno perché è lo specchio della vita”. Dopo anni difficili dovuti alla pandemia, abbiamo riscontrato un grande desiderio della gente di riappropriarsi dei momenti di cultura e di socialità come il cinema e il teatro».

Cineteatro Nuovo Arcore: il nuovo cartellone

Un cartellone ricco di appuntamenti, che vede al suo interno spettacoli per tutti i gusti: dalla comicità di Ale e Franz, alle commedie brillanti con Max Pisu, Rita Pelusio o Nino Formicola, oppure ancora, alle produzioni drammatiche con Cesare Bocci, o biografiche con Gioele Dix. Il prossimo appuntamento teatrale della sala sarà lunedì 5 dicembre, quando la musica sarà protagonista. I Gemelli di Guidonia, direttamente dal loro programma radiofonico, porteranno, infatti, sul palco del Nuovo, canzoni, gag e imitazioni molto note al grande pubblico.