“Suoni Mobili” porta la sinfonia dell’estate fino a Ferragosto

Prende il via martedì 27 giugno il ricco programma della nuova edizione di “Suoni Mobili”, il festival musicale organizzato da Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi di cui il Cittadino è media partner. Un cartellone quanto mai variegato che animerà le estati della Brianza monzese e lecchese senza disdegnare la sponda comasca del Lario e il capoluogo lombardo.

“Suoni Mobili”: debutto jazz a Cascina Cuccagna

L’evento di apertura della XIV edizione – il “Suoni Mobili Party”– si terrà, appunto, a Milano al Cuccagna Jazz Club. A Cascina Cuccagna, si darà spazio a “The Jazz Side of the Tango” con protagonista assoluta la voce, venata di intensa malinconia, della cantante italoargentina Sarita Schena. In questo live il tango si mescolerà al jazz e alla world music e, per l’occasione, Sarita sarà affiancata da due eccellenti musicisti quali il chitarrista Giuseppe De Trizio e il sassofonista Claudio Carboni.

Ideata nel 2010 da Saul Beretta, che è anche direttore creativo, la rassegna spazia in luoghi e sonorità diverse. Vi saranno note di jazz italiano e internazionale (gli appuntamenti “spiritual jazz” sono finanziati dal Ministero della Cultura), canzoni d’autore, tango, gospel, sonorità mediorientali e musiche provenienti da tutto il mondo, dai Caraibi all’Estremo Oriente.

“Suoni Mobili”: il programma

Quest’anno la manifestazione avrà una durata record: gli appuntamenti si susseguiranno per quasi due mesi, fino al 15 agosto. Per quanto riguarda gli eventi nel nostro territorio: venerdì 30 giugno a Seveso il progetto “Around Stabat Mater”, rileggerà a cura del trombettista e compositore Giovanni Falzone (con Nadio Marenco alla fisarmonica e Andrea Andreoli al trombone) il capolavoro vocale sacro scritto nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi.

L’arpista svizzera Esther Sévérac sarà, invece, il 5 luglio a Usmate Velate mentre la cantante e chitarrista spagnola Anna Ferrer si esibirà il 12 luglio a Cesano Maderno. I Satoyama, gruppo che si è aggiudicato l’edizione 2022 di Nuova Generazione Jazz, saranno in concerto giovedì 13 luglio a Usmate Velate; il duo composto dalla cantante Antonella Ruggiero e Roberto Olzer (organo) sarà protagonista il 14 luglio a Seregno; il progetto “Gospel Times-Black Spirituals” dell’apprezzata vocalist Joyce Juille sarà in scena il 23 luglio a Cesano Maderno. Domenica 13 agosto si tornerà in Brianza, sempre a Cesano Maderno, e sarà ancora tempo di jazz con il duo Dimidiam, ovvero Massimiliano Milesi al sax e Giacomo Papetti al basso elettrico. L’evento di chiusura è previsto martedì 15 agosto al Cuccagna Jazz di Milano per una grande Festa di Ferragosto con il doppio set del trio sperimentale Sneer, composto da Massimiliano Milesi (sax, elettronica), Francesco Baiguera (basso, elettronica) e Michele Zuccarelli Gennasi (batteria, elettronica).

“Suoni Mobili”: «Punto di riferimento per la musica di qualità in Lombardia»

«La manifestazione – sottolinea Beretta – è un punto di riferimento “mobile” per la musica di qualità in tutta la Lombardia. I concerti si tengono in posti molto belli: ville da scoprire, cortili, teatri naturali, strade, piazze, aziende agricole. Il contenitore musicale è talmente mobile che talvolta è il festival ad andare dal pubblico, trasportando gli strumenti musicali direttamente sotto la finestra di casa, o nelle vie di paesi e città». Tutti i concerti sono ad ingresso libero con libera donazione a sostegno del Festival. Calendario completo: suonimobili.it