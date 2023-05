Seregno: il musical Pinocchio al San Rocco per la festa della mamma

La Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno con il nuovo progetto “family show”, desidera contribuire a diffondere l’amore per la musica e l’arte teatrale tra le famiglie, stimolare la fantasia e la creatività dei bambini e coinvolgere i genitori in una giocosa dinamica educativa all’insegna del divertimento.

Seregno: il musical Pinocchio al San Rocco, produzione musicale dei Pooh

Per questo propone per domenica 14 maggio, alle 17, festa della mamma, al teatro San Rocco di Seregno “Pinocchio, il musical” con la compagnia teatrale Inemesi, su testi di Saverio Marconi, regia di Luca D’Ambrosio, produzione musicale dei Pooh. La prima assoluta di Pinocchio risale al 2003, quando a portarla in scena per primi è stata la compagnia della Rancia, ed era stato un successo straordinario proseguito senza interruzione fino alla stagione 2006.

Seregno: il musical Pinocchio al San Rocco, per tutta la famiglia

A riprendere quel kolossal stavolta è la compagnia Inemesi. Pinocchio è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, un musical che diverte e commuove, sorprende con grandiosi effetti speciali, trascina con balletti e canzoni che restano nel cuore. Un’emozione che accompagna tutto lo spettacolo, dall’inizio, quando, nel corso di un temporale, un fulmine abbatte un albero in scena alla sorprendente nascita del burattino, dalla poesia del teatrino di Mangiafuoco alla gag del Gatto e della Volpe. Dalla magia di Turchina che moltiplica Pinocchio nella scene degli specchi al Paese dei Balocchi con un balletto travolgente e il circo e una memorabile scena in fondo al mare fino all’emozione finale.

Seregno: il musical Pinocchio al San Rocco con la Filarmonica Ettore Pozzoli

“L’obiettivo della Filarmonica Ettore Pozzoli, come riferimento culturale – ha spiegato la presidente Marina Sala – non è solo legato alla divulgazione di grandi capolavori della musica classica o moderna, ma intende stimolare quella curiosità che farà dei giovani di oggi il pubblico di domani. Conoscere per capire, è ciò che intendiamo trasmettere per affascinare le nuove generazioni verso il patrimonio artistico musicale che testimonia la storia e le diverse culture dell’umanità”. Poi ha aggiunto: “Attraverso il teatro e la musica le famiglie possono entrare in contatto con storie e tematiche che favoriscono la riflessione, la conoscenza e la crescita personale, e farlo insieme ai propri figli permette di creare un momento di condivisione e di scambio”.

Seregno: il musical Pinocchio al San Rocco, primo appuntamento del progetto “Family show”

“Pinocchio, il musical” è il primo appuntamento del progetto “Family show” e offre l’opportunità per genitori e figli di godersi insieme lo spettacolo dal vivo, sperimentando così un’esperienza formativa e divertente al tempo stesso. I biglietti sono già in vendita al botteghino del teatro San Rocco, via Cavour, sabato dalle 20.30 alle 21.30, mercoledì dalle 16.30 alle 18.30; giovedì dalle 10 alle 12, domenica dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 20.30 alle 21.30; online su “vivaticket.com”. Per ulteriori informazioni telefonare al 335 5792844.