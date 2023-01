Seregno: i Grandi concerti del Pozzoli anche a Monza e Desio

Fra tante novità e altrettante certezze, è il filo conduttore della quinta edizione de “I Grandi concerti” organizzati dall’associazione musicale Ettore Pozzoli di Seregno di cui è presidente Marina Colombo Sala. Per la prima volta i “Grandi concerti” saranno itineranti toccando le piazze di Monza, Seregno e Desio, tra i mesi di febbraio e giugno.

Seregno: i Grandi concerti del Pozzoli, la presidente Marina Sala

“Abbiamo cercato di proporre una programmazione che potesse soddisfare tutte le esigenze di un pubblico eterogeneo per gusti e interessi musicali – ha spiegato la presidente Marina Sala – sempre ponendo grande attenzione alla qualità degli spettacoli. Cosi, anche per questa stagione, avremo la fortuna di ospitare artisti di fama internazionale come la Compagnia Natura is Labor; il regista Alberto Oliva e i giovani sofisti del Gran Gala dell’Opera, provenienti da 8 diversi paesi nel mondo: Portogallo, Lituania, Giappone, Irlanda, Kosovo, Kazakistan, Italia e Spagna”.

Seregno: i Grandi concerti del Pozzoli, omaggio a Maria Callas

“Il programma spazia dalla grande musica sinfonica, con capolavori di Beethoven, in particolare la sua quinta, e più eseguita sinfonia e Tchaikovsky, al Tango, in uno spettacolo di grande impatto emotivo che intreccia musica e danza all’insegna del rispetto verso la grande tradizione musicale argentina – ha sottolineato ancora Marina Sala – abbiamo voluto omaggiare in modo particolare, attraverso due suggestivi spettacoli, uno dei miti della storia della musica, Maria Callas, nel centesimo anniversario della sua nascita. Il primo spettacolo “Prima di ogni altro Amore”, indagherà in modo profondo la relazione umana e professionale con Pierpaolo Pasolini, altra figura iconica del Novecento, mentre il secondo, “ In Arte Maria Callas”, sarà incentrato sul costume della società contemporanea alla Callas e ne traccerà al contempo un ritratto a tutto tondo, in una commistione tra musica e immagini in cui si esibiranno alcuni selezionati allievi del nostro primo corso di perfezionamento lirico”.

Seregno: i Grandi concerti del Pozzoli, per la prima volta itineranti

A completare l’offerta due concerti che confermano la grande attenzione che la Filarmonica Ettore Pozzoli riserva da sempre per i giovani musicisti: un concerto sinfonico in cui brillerà la giovanissima stella di He Jun Li, già vincitrice de “Il Pozzolino” di Seregno nell’edizione del 2018 e di numerosi altri concorsi, e il Gran Gala dell’Opera, evento conclusivo del corso di perfezionamento per cantanti lirici e maestri collaboratori che ha permesso a undici giovani cantanti di perfezionarsi studiando con vere e proprie leggende del mondo dell’opera Italiana, come Michele Pertusi, Gregory Kunde, Paolo Bordogna, Carmela Remigio e Carmen Santoro.

“La novità più importante – ha proseguito la presidente – riguarda i luoghi dei concerti. Per la prima volta la stagione concertistica sarà in forma itinerante, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi di cultura che il territorio di Brianza offre e con la speranza che questo possa favorire l’accesso alla cultura ad un numero maggiore di persone”.

Seregno: i Grandi concerti del Pozzoli, il programma completo

Ecco il programma nel dettaglio: venerdì 17 febbraio – teatro Manzoni Monza “La fragilità dei giganti “ con musiche di Beethoven, Bizet, Tchaikovsky, eseguite dalla Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, direttore: Luca Ballabio. Il concerto si svolgerà in collaborazione con lnner Wheel Monza e parte del ricavato andrà a sostegno dell’attività de La Meridiana, cooperativa sociale che si occupa di malati di Sla e e Alzheimer; Mercoledì 1 marzo – teatro San Rocco Seregno “Piazzolla Tango”, con la compagnia Naturalis Labor e Cuarteto Tango Spleen; Venerdì 14 aprile – teatro San Rocco Seregno “Prima di ogni altro amore”, sceneggiatura: Sergio Casesi; regia: Alberto Oliva, con interpreti: Gea Rambelli e Stefano Tosoni; Venerdì 12 maggio – teatro Manzoni Monza “Gran Gala dell’Opera”, con msiche di Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, con gli allievi del corso annuale di perfezionamento lirico Fep, orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, diretta dal maestro Luca Ballabio; Domenica 11 giugno – villa Longoni di Desio “In arte Maria Callas”, per la regia di Alberto Oliva , interpreti: Elisabetta Invernici e Gea Rambelli, con la partecipazione degli allievi del corso di perfezionamento lirico Fep; a seguire, aperitivo in musica offerto incluso nel prezzo del biglietto; Domenica 25 giugno – villa Longoni di Desio “Mozart, l’enfant prodige”, con musiche di Mozart, Chopin, Uszt, al pianoforte: He Jun Li con la Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno ; a seguire, aperitivo offerto incluso nel prezzo del biglietto.