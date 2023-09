Seregno, applausi a scena aperta per “I Cugini di Campagna” alla Madonna della Campagna

Ancora una serata da sogno nel percorso della trentaquattresima edizione della festa della Madonna della Campagna, tradizionale appuntamento che annualmente l’associazione Madonna della Campagna propone, negli spazi del parco omonimo in via Cagnola a Seregno, con il nostro giornale in veste di mediapartner. Dopo l’exploit di presenze fatto registrare da Jerry Calà, anche “I Cugini di Campagna” sono stati gratificati da un soldout. Venerdì 8 settembre, la storica formazione, fondata a Roma nel 1970 per iniziativa di Silvano Michetti, ha intonato sul palco alcune delle sue canzoni più celebri, coinvolgendo attivamente il pubblico intervenuto.

Madonna della Campagna: “Anima mia” tra i pezzi eseguiti

Un momento della serata, con il contributo di Academy Musical Arts

Gli onori di casa li ha fatti in questa occasione Paolino Boffi, che ha dialogato con Cesare Visconti, presidente dell’associazione Madonna della Campagna, e con Alberto Rossi, sindaco di Seregno, prima di concedere spazio al gruppo musicale. Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi hanno quindi pescato a piene mani in un repertorio ricchissimo, che ha la sua punta di diamante in “Anima mia”, pezzo che nel mondo ha venduto oltre 50 milioni di copie. Molto toccante è stato anche l’omaggio a Toto Cutugno, scomparso da pochissimo, cui è stata dedicata “Preghiera”.

Madonna della Campagna: adesso il weekend conclusivo

Il pubblico intervenuto

Il cartellone, curato dal presidente Cesare Visconti, dal direttore artistico Alessandro Rossi e dai loro collaboratori, è entrato nel suo rush conclusivo. Sabato 9 settembre, alle 21, è prevista “Campagna ’70 ’80 ’90s // Dance music party”, con le hit che hanno fatto la storia, selezionate da Gianni Drudi, mentre domenica 10 settembre sarà la volta della ventisettesima fiera del bestiame, la cui inaugurazione è programmata dopo la santa Messa delle 9.30. A corollario, tra le 10 e le 13 e tra le 15.30 e le 18.30, “La fattoria che va in città” proporrà iniziative per i bambini, tra trattori d’epoca e laboratori didattici, con un percorso con un asinello. Alle 17, invece, è contemplato “Il baby apicoltore”, laboratorio per i più piccoli alla scoperta del mondo delle api, mentre alle 21 chiuderà la serata danzante con Monica Maffeis. Lunedì 11 settembre, infine, dopo lo spettacolo con l’orchestra di Davide Trotta alle 21, alle 22.45 vi sarà spazio per i fuochi artificiali piromusicali.