Serata da film per il concerto di Natale della Bcc di Carate Brianza

Un viaggio nelle colonne sonore fra le più celebri del cinema: straordinario successo per il tradizionale concerto di Natale della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza al prestigioso Auditorium Verdi di Milano, nella serata di venerdì 23 dicembre. Per l’occasione, l’orchestra Antonio Vivaldi è stata condotta da Lorenzo Passerini (direttore anche di orchestre internazionali in sale celebri come la Sydney Opera House, la Tchaikovsky Hall di Mosca, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Real di Madrid, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Perez Galdoz di Las Palmas) e ha visto la partecipazione del pianista Riccardo Zangirolami e della soprano Ekaterina Shelehova.

Concerto di Natale della Bcc di Carate Brianza: il programma

Degno di nota il programma, con un opening dedicato al poema sinfonico “Also Sprach Zarathustra” di Richard Strauss e una prima parte totalmente incentrata su alcune tra le più affascinanti colonne sonore del cinema contemporaneo: da Superman a La Dolce Vita, da Amarcord a Schindler’s List, da Jurassic Park al celeberrimo tema morriconiano de Il Buono Il Brutto e il Cattivo.

L’intermezzo del concerto ha visto protagonista un medley del compositore cinematografico John Williams e tre brani per canto e pianoforte disneyani, tratti da Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio e Frozen II.

La seconda parte si è nuovamente concentrata sulle evocative atmosfere musicali del cinema hollywoodiano, con i temi di pellicole leggendarie come C’era Una Volta il West, Indiana Jones, Il Padrino, Mission e Star Wars. Il concerto si è concluso con un gran finale dedicato al medley natalizio composto da Andrea Battistoni.

Concerto di Natale della Bcc di Carate Brianza: 1.300 ospiti all’auditorium Verdi

Decisamente alto l’afflusso di pubblico (circa milletrecento ospiti), che ha incluso molti soci della Bcc Carate Brianza ma anche clienti e autorità locali.

Così il presidente di Bcc Carate Brianza, Ruggero Redaelli: «Dopo due lunghi anni di stop a causa delle emergenze sanitarie, torna finalmente il tanto atteso concerto di Natale, che simboleggia l’unione e la coesione della compagine sociale e la voglia di rendere i soci sempre più partecipi della nostra realtà. I più sentiti complimenti ai musicisti dell’orchestra Antonio Vivaldi che ci hanno intrattenuto questa sera. Un ringraziamento particolare al direttore d’orchestra, Lorenzo Passerini, e alla guida all’ascolto del maestro Vincenzo Balzani. Grazie anche a tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questo spettacolo, e in particolare al personale dell’ufficio soci e della segreteria generale della banca. E infine, grazie ai soci, ai clienti e agli altri ospiti per aver assistito al concerto e gustato insieme a noi lo spettacolo: non c’è modo migliore per augurare a tutti buon Natale e buone feste».