Sanremo 2024: Capitanio consegna i premi Corecom Agcom a Maninni, Mannoia e Mango

È stato il concorezzese Massimiliano Capitanio a consegnare a Sanremo, sabato 10 febbraio, i riconoscimenti Corecom Agcom per i testi delle canzoni con una forte impronta sociale: è successo nella sala stampa del teatro Ariston, dove è in corso il festival della canzone italiana. “Complimenti in particolare ad Alessio Maninni per il suo brano, che è un invito ad affrontare e vivere le sfide della vita” ha detto a latere dell’evento l’ex deputato della Lega oggi commissario dell’Agenzia garante per le comunicazioni.

Sanremo 2024: Capitanio consegna i premi Corecom Agcom, i motivi

Oltre a Mannini, a Sanremo in gara con “Spettacolare“, i riconoscimenti promossi da Corecom Liguria, con Agcom, Consiglio regionale della Liguria e Rai, sono andati a Fiorella Mannoia per “Mariposa” e ad Angelina Mango per “La noia”. Si tratta della terza edizione del premio pensato per sottolineare il miglior testo con temi di carattere sociale e personalità che si sono distinte nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla tutela dei minori, promuovendo un utilizzo consapevole della tecnologia, della rete e di tutti gli strumenti digitali e accendere i riflettori sui fenomeni di cyberbullismo, violenza sulle donne e della discriminazione.