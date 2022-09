Righeira sostituisce Vianello alla festa della Madonna della Campagna a Seregno

Cambio di programma, con passaggio di testimone da un fuoriclasse all’altro, per la trentatreesima edizione della festa della Madonna della Campagna, promossa a Seregno dall’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale in veste di mediapartner. Venerdì 9 settembre, infatti, protagonista della scena nell’area attrezzata di via Cagnola non sarà, come era stato annunciato, Edoardo Vianello, che alle 22 avrebbe dovuto proporre con “Abbronzatissima” un saggio di tormentoni estivi, bensì Johnson Righeira, che farà ballare i presenti con “L’estate sta finendo”, “Vamos a la playa”, “No tiengo dinero” e tante altre hit iconiche degli anni ottanta.

Madonna della Campagna: il perché del cambio

Johnson Righeira (foto dalla sua pagina di Facebook)

«Per un improvviso problema di salute -spiega il direttore artistico Alessandro Rossi-, il maestro Edoardo Vianello non potrà essere con noi. Il suo posto sarà occupato da Johnson Righeira, un altro mito, questa volta degli anni ottanta». Rossi ha quindi proseguito: «Augurando a Vianello una pronta guarigione, ci scusiamo preventivamente con chi non sarà informato per tempo per questo cambio, che è indipendente dalla nostra volontà».

Madonna della Campagna: il programma verso la conclusione

Ivana Spagna sul palco

Righeira si esibirà dopo Ivana Spagna, che sabato 3 settembre ha entusiasmato un pubblico numerosissimo. Domenica 11 settembre, in mattinata, aprirà invece la ventiseiesima fiera del bestiame, mentre lunedì 12 settembre, alle 22.45, uno spettacolo di fuochi artificiali piromusicali chiuderà la ricca programmazione.