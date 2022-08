Premio Badolato 2022, trionfa la cantante triuggese Vanessa Mini

L’associazione culturale calabro-brianzola, capeggiata dal presidente Vincenzo Versace, ha deciso di assegnare all’unanimità il “Premio Badolato 2022” alla cantante triuggese Vanessa Mini, la donna dello swing per eccellenza, premio che le sarà assegnato nel marzo 2023. La donna riceverà in quel di Como l’ambito premio che nelle scorse edizioni è stato assegnato a personaggi di spicco come l’allenatore Giovanni Trapattoni, il campione olimpico Alberto Cova e il giornalista Michele Cucuzza.

L’artista è detentrice del titolo “Venere Sinuessana 2022”

Vanessa Mini si è aggiudicata anche il premio dal titolo “Venere Sinuessana 2022” che le è stato conferito dal cavaliere Vincenzo Enzo Buffardi dell’associazione Rivera Domitia, la cui premiazione istituzionale avrà luogo a Mondragone il 17 dicembre 2022.

Peace, l’ultimo singolo di Vanessa Mini

“Peace” è il titolo dell’ultimo singolo della cantante, nato da una promessa strappata a Madre Teresa di Calcutta. Registrato tra New York e Milano con il celebre Harlem Gospel Choir, “Peace” ripropone le parole pronunciate da Santa Teresa di Calcutta durante un incontro con la cantante in Jugoslavia. L’arrangiamento è ad opera di Pier Didoni mentre il video, uno vero capolavoro, è stato richiesto da oltre 500 emittenti televisive internazionali. «Un progetto nato anni fa e rimasto nel cassetto, purtroppo divenuto attuale con la guerra in Ucraina» afferma la cantante.