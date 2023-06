Nova Milanese, successo per la settima edizione de “La Cena con l’arte” a Villa Brivio

Ha battuto tutti i record di presenze l’edizione 2023 de “La Cena con l’arte” a Nova Milanese. Già l’anno scorso i commensali avevano superato quota quattrocento. Quest’anno hanno sfiorato quota 500. Presenti in villa Brivio 480 persone a cui bisogna aggiungerne altre otto virtualmente “collegate” dal luogo di vacanza. Un evento sempre gradito, organizzato dalla Libera Accademia di pittura con l’Avis Comunale di Nova Milanese e inserito nell’ambito degli appuntamenti collegati al premio di pittura Bugatti Segantini. Ad una settimana di distanza dall’assegnazione del premio, ecco l’evento giunto alla sua settimana edizione, oltre una “on line” nel 2020, anno della pandemia. Una cena rigorosamente in bianco. Bianco l’abbigliamento dei commensali, bianche le tavole apparecchiate in modo elegante da cui sono banditi tovaglie e tovaglioli di carta e stoviglie usa e getta.

“La Cena con l’arte”: soddisfatto il parroco don Caimi

Il momento dei saluti iniziali: Mascia Cornelli con Luigi Rossi, presidente della Libera Accademia di Pittura, e Aljoscia Cornelli, presidente di Avis organizzatori dell’evento

Un momento conviviale collettivo che diventa anche occasione di solidarietà. Il ricavato della quota di partecipazione è stato devoluto interamente alla Caritas cittadina. Per questo, oltre al saluto dei presidenti dell’Accademia e di Avis, Luigi Rossi e Aljoscia Cornelli, del sindaco Fabrizio Pagani e del vice Andrea Apostolo, non poteva mancare quello del parroco don Luigi Caimi. «Come parroco -ha sottolineato don Luigi– di fronte a cinquecento commensali non posso che essere contento: una comunità vive di impegno, ma anche di festa. Quando c’è da impegnarsi, bisogna impegnarsi tutti, quando c’è da far festa, bisogna far festa insieme».

“La Cena con l’arte”: il ricavato devoluto alla Caritas locale

La premiazione di Giorgia Poveda

Nel cortile del centro di cultura di Villa Brivio tavoli e panche hanno atteso i commensali a partire dalle 19,30. Il tempo di allestire le proprie tavole, quindi verso le 20,15 il “via” di Mascia Cornelli che ha guidato l’organizzazione dell’appuntamento, dopo il lancio dei palloncini, accompagnato dallo sventolio dei tovaglioli, tutti hanno potuto iniziare la cena con le pietanze portate da casa. Tra le tavolate non poteva mancare quella dell’amministrazione comunale, ma anche di diverse associazioni: l’Avis naturalmente, l’Aido, la Cascina Triestina, l’associazione genitori Giovanni XXIII, l’associazione Margherita Hack, i professori della Margherita Hack e poi tanti amici. Nel corso della serata il presidente di Avis Provinciale Monza e Brianza Gianluigi Molinari ha consegnato il premio a Giorgia Poveda della classe quinta A della primaria Fasola Quarello il cui disegno. che ha partecipato al concorso AvisIdea. è stato scelto come logo per le iniziative legate alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ricordata lo scorso 14 giugno. La cifra raccolta devoluta alla Caritas cittadina guidata da Norberto Fumagalli è stata è di circa 1.690 euro.