“Non solo clown”: l’estate colorata e acrobatica di Monza

Sta per tornare a Monza, nella centralissima piazza Trento e Trieste, la rassegna clou dell’estate: “Non solo clown”, che prevede l’esibizione di artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco provenienti da diversi paesi del mondo che terranno compagnia a chi non è ancora partito per le vacanze nelle serate dei sabati di luglio e che saluteranno idealmente l’estate il 20 e 27 agosto.

Monza, “Non solo clown”: il cartellone di luglio

In cartellone spettacoli divertenti e coinvolgenti, adatti a un pubblico di tutte le età. Il primo appuntamento – inserito nel cartellone del Summer Monza 2022– è per sabato 2 luglio alle 21 con l’esibizione acrobatica di Alessio Ricci che ripeterà la sua performance anche alle 23. Alle 21.30 e alle 23.30 sarà Erewhon con le sue “Mille bolle blu” ad allietare il pubblico. Alle 22 Dimi Dimitri proporrà le sue Clownerie.

Il 9 luglio Gianluca Bertuzzi farà sorprendere con i suoi giochi di equilibrismo. Con lui anche Marcello Chiodi con la sua Roue Cyr e Mumi e Chispa con Circoteatro. Il 16 luglio si aprirà con il “Carico di giochi” di Guixot de 8. Non mancheranno le Clownerie di Geppo Balzaretti mentre chi vuole stupirsi non dovrà perdere le bolle giganti di Billi Bolla. Il 23 luglio ci sarà un omaggio alla luna con il cantico della Compagnia Tandem. A seguire l’esibizione di Lorenzo Macchi-Lallo Clown e un viaggio immaginario in Argentina con “Un tango mas” del Circo Tango. Il 30 luglio spazio ai burattini de “Il Cerchio Tondo”, alla giocoleria delle Giraffe Romantiche e ai giochi accompagnati dalla musica delle Compagnia Kilowat.

Monza, “Non solo clown”: appuntamenti ad agosto

Nei primi tre sabati di agosto la rassegna si concederà una meritata vacanza per ritornare più pimpante che mai sabato 20 agosto con il “Fuoco” di Madame Scintilla, la giocoleria dello Street Swing e le acrobazie di Mistral. Finale in bellezza il 27 agosto con lo spettacolo di Mimo Clown di Ete Clown, la giocoleria di Marcel Eso e le esilaranti clownerie di Mr Bang. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.