Monza: Young Sun Choi vince il concorso pianistico Rina Sala Gallo

È la pianista sud-coreana Young Sun Choi a vincere la 26esima edizione del concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo, a Monza. La musicista si è aggiudicata il primo posto nella finale al teatro Manzoni di Monza nella serata di sabato 8 ottobre, risultando per la giuria migliore dei concorrenti Ivan Bašić, serbo, e Seunghyuk Na, a sua volta sud-coreano.

Rina Sala Gallo: la finale al teatro Manzoni

La proclamazione dopo la prova-concerto finale con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Andrea Oddone alla presenza di oltre 800 spettatori, a loro volta coinvolti nel voto. La giuria internazionale presieduta dal presidente David Whelton e composta da Vovka Ashkenazy (anche direttore artistico del concorso), Massimiliano Ferrati, Muriel Chemin, Daniele Petralia, Riccardo Risaliti e Álvaro Teixeira Lopes ha assegnato il primo premio “Città di Monza” del valore di 15.000 euro alla pianista sud-coreana classe 1993 Young Sun Choi, che ha eseguito il Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 di Ludwig van Beethoven.

Il secondo premio di 8.000 euro “Banco di Desio e della Brianza S.p.A” è stato attribuito al pianista serbo Ivan Bašić, classe 1996, interprete del Concerto n. 3 in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven. Il terzo premio di 5.000 euro Rotary Club Monza va a Seunghyuk Na, pianista sud-coreano del 1997 che ha presentato il Concerto in la minore op. 54 di Robert Schumann.

Gli altri premi del Rina Sala Gallo

I finalisti del Rina Sala Gallo: da sinistra Bašić Ivan, Choi Young Sun, Na Seunghyuk

Young Sun Choi riceve anche la borsa di studio di 2.000 euro assegnata attraverso il voto del pubblico in sala, mentre il premio Bach di 2.000 euro per la migliore esecuzione di una composizione di Bach, va a Ivan Bašić. Entrambi i premi sono offerti dall’Associazione Musicale Rina Sala Gallo.

Anche il premio Chopin di € 1.000 in memoria di Febea D’Andria D’Eredità e il premio dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che consiste in un concerto nella stagione, è stato destinato a Young Sun Choi. Per il premio della critica di 1.000 euro dello sponsor Inner Wheel Monza, destinato alla migliore esecuzione in palcoscenico e attribuito da Nicola Cattò, Luca Ciammarughi e Silvia del Zoppo, è stato scelto il pianista Ivan Bašić.

Infine Bašić è destinatario anche del premio della giuria degli studenti di 500 euro, in collaborazione con il liceo classico e musicale Zucchi di Monza.