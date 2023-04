Monza: un mese alla nuova edizione di “Lì sei vero”, il festival di teatro e disabilità

Torna “Lì sei vero”, il festival di teatro e disabilità in scena sul palco del teatro Binario 7, a Monza, dal 20 al 30 maggio.

Due i big già in cartellone: Ale e Franz, per la prima volta ospiti della kermesse, che animeranno l’ultima serata del festival in occasione della premiazione e Frida Bollani Magoni, alla sua terza partecipazione, che sarà protagonista di una serata evento, con un concerto in programma il 26 maggio, alle 21. Tanti altri sono gli artisti che potrebbero impreziosire il già ricchissimo programma del festival. Tra questi Nico Acampora, che sarà presente la sera della premiazione, insieme alla sua brigata di ragazzi di PizzAut.

“Lì sei vero” a Monza: il rito dello stare insieme

«Questo festival si candida ad essere un momento di incontro dove la comunità si racconta attraverso il teatro – spiega Enrico Roveris, direttore artistico insieme a Daniela Longoni -. È un evento che propone spettacoli di teatro sociale ma anche incontri di specialisti, per cercare di dare una lettura ampia della nostra realtà. Gli anni del Covid ci hanno rinchiuso in casa e ancora si fa fatica a coinvolgere le persone. Occorre quindi riappropriarsi e recuperare il rito dello stare insieme in un contesto dove il teatro è un mezzo e non il fine dell’evento».

“Lì sei vero”: il debutto del 20 maggio

Si inizia il 20 maggio, alle 21, con le rappresentazioni delle prime compagnie, per continuare poi il 21 maggio alle 18. Il festival riprende il 23 maggio con l’intervento di Paolo Maria Manzalini, autore del libro “Vivere la paura. Un viaggio nell’emozione più antica e potente”, alle 18. Le premiazioni si svolgeranno domenica 28 maggio, alle 15. Il programma completo del festival è disponibile sul sito liseivero.it. Il Cittadino è media partner dell’evento.