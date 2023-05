Monza, il debutto di Visiona con il David del Trio: gli appuntamenti

Appuntamento il 17 e 18 maggio allo Sporting club per la prima edizione di Visiona MovieFest, una due giorni di cinema e incontri nata dalla collaborazione tra Driadi Produzioni, Hemingway & Co e FF Agency, per sostenere la cooperativa La Meridiana. Un’occasione per incontrare dal vivo i protagonisti del grande schermo, attori e registi, a tu per tu con il pubblico.

Monza, il debutto di Visiona: la prima giornata

Tra gli ospiti della prima serata c’è il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, freschi di David di Donatello ricevuto il 10 maggio a Roma per il miglior successo al botteghino nella passata stagione, con il film “Il grande giorno” di Massimo Venier. Ad aprire la kermesse, alle 19 del 17 maggio, è Gene Gnocchi intervistato dal comico Silvio Cavallo. Insieme tributeranno un omaggio a Lina Wertmüller, regista della pellicola “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica”, di cui il comico emiliano è stato protagonista. Nella prima serata anche Mimmo Calopresti, in dialogo con Gianni Barbacetto giornalista de Il Fatto quotidiano.

Monza, il debutto di Visiona: la seconda giornata

Tre appuntamenti in programma anche per il 18 maggio. Alle 18.50 il regista Luca Calvani insieme a Francesco Ciampi e Elena Di Cioccio, presentati da Diana de Marsanich, presenteranno il film “Il cacio con le pere”. Alle 19.50 torna Silvio Cavallo per presentare il film “Il principe di Melchiorre Gioia”. Alessandro Haber sarà ospite del terzo appuntamento.