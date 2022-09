Monza Book Fest, capitolo otto sotto l’arengario

Per un giorno Monza sarà la capitale del libro e delle parole. Domenica 4 settembre, a partire dalle 10 all’ombra dell’Arengario, in piazza Roma, torna il “Book Fest”, l’evento letterario giunto alla sua ottava edizione organizzato da Hemingway & Co., l’associazione presieduta da Dario Lessa.

Monza Book Fest, cosa succede domenica 4 settembre

Scrittori, artisti, parolieri si alterneranno sul palco principale per diffondere il piacere della lettura e l’amore per le parole in una fruttuosa contaminazione fra generi diversi. Stand di case editrici e librerie e banchetti di scrittori e associazioni culturali proporranno testi e iniziative per coinvolgere il pubblico.

Anche quest’anno il programma si presenta quanto mai ricco e variegato per accontentare gli amanti dei vari generi letterari.

Monza Book Fest, i nomi della mattina

Giornalisti e scrittori intervisteranno i vari ospiti discutendo di argomenti diversi: comicità, cinema, romanzi gialli, televisione, presente e futuro e altro ancora. L’evento si aprirà con gli scrittori Romano De Marco, Massimo Bertarelli (autore monzese che recentemente ha dato alle stampe il romanzo “Kabbalah noir a Milano”), Paola Varalli, Fabrizio Carcano e Tiziana Viganò che verranno sollecitati dalle domande della giornalista Laura Marinaro. Alle 11.30, il vice capo servizio de il Cittadino Massimiliano Rossin farà parlare tre scrittrici donne: Lucia Tilde Ingrosso, Chiara Pepe, Mathilde Bonetti che presenteranno le loro ultime produzioni. Bonetti, in particolare, nota scrittrice per ragazzi, lancerà in anteprima la sua ultima produzione, il romanzo storico “Cieli di piombo”. Dopo la pausa destinata al pranzo le presentazioni riprenderanno alle 14 quando saliranno sul palco i rappresentanti dell’Associazione Sereni e sempre uniti.

Monza Book Fest, l’Associazione Sissi

A seguire, alle 14.30, sarà la volta dell’Associazione Sissi. Alle 15 Roberta Castoldi, poetessa, musicista e autrice monzese, presenterà gli autori Crocifisso Dentello e Valeria Tron. Alle 15.50 la stessa Castoldi tornerà ad essere protagonista insieme a Melanie Francesca e Luca Ammirati per rispondere alle domande della giornalista Lorella Ridenti.

Poco meno di un’ora dopo Fabio Salamida, giornalista e scrittore, spalla radiofonica di Selvaggia Lucarelli ne “Le mattine di Radio Capital”, sarà intervistato insieme a Edoardo D. Vecchioni e Dario Levantino da Diana de Marsanich. Alle 17.30 spazio a Valeria Rossi, già interprete del brano di successo “Tre parole”, e all’attrice Rossana Caretto mentre alle 18.15 il giornalista monzese Carlo Gaeta presenterà l’attore e comico Germano Lanzoni, il giullare contemporaneo che rappresenta il “Milanese imbruttito” e che ha dato alle stampe il libro “La terra dei pirla”.

Monza Book Fest, Andy e Omar Pedrini

Finale in musica e parole alle 19 con Andrea Fumagalli, in arte Andy, il musicista monzese, già cofondatore nel 1992 insieme a Morgan del gruppo musicale Bluvertigo, e Omar Pedrini, cantautore bresciano grande amico della manifestazione cittadina. Non mancherà un momento tutto monzese: l’associazione La casa della Poesia presieduta da Antonetta Carrabs celebrerà i primi cent’anni di vita dell’autodromo a una settimana esatta dal Gran Premio d’Italia di Formula 1 attraverso pillole di lettura dedicate ai motori, alla Formula 1, alla velocità e alla città di Monza