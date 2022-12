Monza: “All you need is love”, Natale alla Villa reale in musica e danza

“All you need is love”. È la celebre canzone di John Lennon il leit motif del periodo delle feste in Villa Reale a Monza. Dopo l’apertura straordinaria durante il ponte dell’Immacolata, la Reggia si prepara ad accogliere i visitatori dal 26 dicembre all’8 gennaio (con la sola chiusura del 31 dicembre e 1 gennaio) con un cartellone di iniziative ispirate proprio alla musica e ai successi di John Lennon e Yoko Ono con il loro messaggio di pace, poesia e musica.

Monza: “All you need is love”, con Musicamorfosi

In collaborazione con Musicamorfosi la Villa si popolerà di sogni, canzoni, performance, letture, poesie, giochi e spettacoli per grandi e bambini, oltre alle visite guidate e alle mostre dedicate alle Streghe al Belvedere e a Keith Haring all’Orangerie .

Monza: “All you need is love”, Sala degli Specchi e Salone delle Feste

La Sala degli specchi diventa una sala della musica permanente con prove aperte, musica dei Beatles, ma anche musica barocca e jazz.

Nel Salone delle Feste va in scena “Imagine: musica e danza” sui versi della lirica di Yoko Yoko Ono a cui John Lennon si ispirò per il suo capolavoro del 1971. Ilaria Pastore e Nicoletta Tiberini si alternano nel rileggere i due grandi successi della coppia: Imagine e Happy Christmas (War is Over) alla presenza dei ballerini Clelia Fumanelli e Edoardo Sgambato. Tutto il programma su www.reggiadimonza.it.