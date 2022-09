Mezzago: torna Bombetta, la rassegna del fumetto autoprodotto

Al Bloom di Mezzago ci si prepara all’esplosione della Bombetta Vol.2. Si tiene infatti sabato 17 settembre, dalle 14.30, la seconda edizione della festa dedicata al fumetto autoprodotto. Nato dalla mente di Davide Passoni, musicista poeta e grafico illustratore e carnatese, e del duo Il Mecenate povero, il festival è dedicato alla libertà espressiva, alla creatività indipendente e alla sperimentazione e torna a un anno di distanza dal successo della prima edizione.

Bombetta a Mezzago: la seconda edizione

«La collaborazione con Il Mecenate povero è nata ai tempi del primo lockdown, durante la campagna di crowdfunding per il mio primo volume di poesia a fumetti – spiega Passoni -. Da li è nata una riflessione che che ci ha portato a dire che in Brianza mancasse qualcosa dedicato ai fumetti. Abbiamo quindi coinvolto il Bloom e organizzato la prima edizione, che è andata talmente tanto bene che ci siamo subito riproposti di organizzare la seconda edizione». Ad animare il festival Bombetta ci saranno non solo i banchetti di fumettisti e creativi indipendenti, ma anche incontri tematici, poetry slam e una mostra dedicata a TInals – This is Not a Love Song, il progetto di Andrea Provinciali che unisce musica, illustrazione, cinema e fumetto.

«Quest’anno i nomi saranno completamente nuovi rispetto allo scorso anno – prosegue Passoni – L’idea è infatti quella di dare spazio ogni anno a espositori diversi. Abbiamo autori che provengono da tante parti d’Italia e che arrivano sia dal mondo dell’autoproduzione sia da quello dell’editoria ma che per l’occasione presenteranno la propria produzione indipendente. I nomi sono veramente forti. La mostra di Tinals raccoglie diverse produzioni di differenti illustratori ed è legato alla mondo della musica e dei concerti».

Bombetta al Bloom: il programma

Il programma di Bombetta al Bloom di Mezzago prevede per le 16.30 l’intervista ad Andrea Provinciali di Tinals, alle 18 si parla di “fanzine” con Valeria Foschetti di “La Fanzinoteca La Pipette Noir”. Alle 19 al cinema del Bloom la proiezione del film d’animazione “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki e la sera si chiude con il poetry slam: «Che sarà a tema sul mondo del fumetto, della musica e del cinema – continua Passoni -. Ai poeti è stato chiesto di portare poesie con citazioni relative a questi tre temi». Il festival è stato anticipato settimana scorsa da un evento che si è tenuto a Vimercate in collaborazione con LAB – Libri al Banco e si terrà anche in caso di pioggia.