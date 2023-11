Manzoni, una cena a base delle ricette dell’epoca per celebrare l’autore dei Promessi Sposi

Celebrare a tavola i Promessi Sposi. Come? Con una cena basata sulle ricette dell’epoca. È una delle iniziative, decisamente originale, promossa da Pro Loco Sovico ed aperta al pubblico. “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti..,”. E’ l’incipit del romanzo italiano per eccellenza scritto da Alessandro Manzoni. Pro Loco Sovico vuole celebrare i 150 anni dalla scomparsa dello scrittore e poeta ricordandolo con due eventi. La prima è una cena basata sulle ricette dell’epoca tratte dal libro di Patrizia Rossetti: in cucina con i Promessi Sposi. Oltre a 150 ricette del ‘600 il libro contiene alcune immagini e citazioni dal romanzo. Appuntamento al ristorante Il Gabbiano di Sovico, mercoledì 22 novembre, alle 20. E già sembra di ricordare uno dei passaggi del romanzo (L’oste, con una tovaglia grossolana sotto il braccio e un fisco di vino in mano (…), disse: “A noi basta che gli avventori siano galantuomini: chi siano poi o chi non siano, non fa niente. E ora vi porterò un piatto di polpette, che le simili non le avete mai mangiate. (…)”. A Sovico si gusterà un tris di primi piatti: risotto con taleggio, gnocchi alla zucca, polpette con polenta, a finire budino alla zucca, comprensivo di vino del territorio, acqua e caffè. Indispensabile la prenotazione, entro il 18 novembre, contattando il 3791607029. Pro Loco Sovico promuove inoltre una serata ad ingresso libero con una lectio del professor Ivano Galbiati inframmezzata da brevi letture interpretative e da brani musicali e d’opera dell’epoca a cura Francesco Parravicini e Sofia Riva in programma giovedì 23 novembre, alle 21, in sala civica a Sovico.