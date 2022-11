Lissone: la mostra scattata dalle donne a Palazzo Terragni

Il gruppo fotografico F64-Imaginaria di Lissone presenta l’ultima mostra fotografica del 2022. È il novantesimo evento di quest’anno dell’associazione, tra serate con ospiti, laboratori, corsi base, uscite e mostre. Un risultato straordinario per il gruppo, che ha iniziato le sue attività solo a fine marzo e conta più di sessanta persone.

La mostra scattata dalle donne a Palazzo Terragni: Giovanna Monguzzi

La mostra “Viaggio nella Bellezza” che si inaugura venerdì 18 novembre, alle 21 a Palazzo Terragni, (e andrà avanti sino a domenica 20), racconta di tre donne fotografe, ognuna con un proprio lavoro.

Giovanna Monguzzi, vice presidente, parla di un prima e un dopo dell’oratorio San Luigi di Lissone. “Sotto la polvere”, il titolo del suo lavoro, descrive un luogo che ha suscitato grandi emozioni, che ha assistito al passaggio di centinaia di ragazzi e di giovani che per oltre 100 anni hanno vissuto alcuni fra i momenti più belli della propria vita. Sotto la polvere, le foglie cadute, i muri sbrecciati riemergono le emozioni vissute, la gioia, l’amicizia, si risentono i passi di chi è divenuto uomo scoprendo il tesoro racchiuso in questi spazi.

La mostra scattata dalle donne a Palazzo Terragni: Donatella Maritan

“Frammenti in concerto”, di Donatella Maritan, tutor di uno dei laboratori più attivi, ha voluto scomporre le emozioni di alcuni concerti di musica latinoamericana – principalmente salsa cubana – per poi raccogliere questi frammenti e restituirli all’osservatore, trasformando la musica in immagini, in una sorta di magica sinestesia che lo avvolge, mescolando i sensi della vista con quelli dell’udito. Con queste fotografie riusciamo a cogliere quella che è l’essenza di una performance musicale complessa, piena di dettagli che raccontano della passione e dell’amore per un’arte che così profondamente caratterizza non solo questa specifica cultura, ma l’essere umano in generale.

La mostra scattata dalle donne a Palazzo Terragni: IB Ross Rossi in collaborazione con Cadom

Con “My pictorial world”, infine, IB Ross Rossi, presidente del gruppo fotografico, rappresenta con le sue immagini pittoriche, il suo modo per dare forma a concetti ed emozioni, che premono dal profondo per uscire e mostrarsi. Una forma raffinata di comunicazione molto più vicina all’inconscio, piuttosto che all’aspetto razionale dell’essere umano. Rossella Rossi, in questo appuntamento, prosegue la collaborazione con Cadom mettendo in vendita una serie limitata di opere il cui ricavato andrà all’associazione che si occupa di tutela della donna.