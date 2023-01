L’associazione Salvagente promuove uno spettacolo benefico al Triante di Monza

L’associazione Salvagente lancia ufficialmente una nuova iniziativa a favore dei bambini malati. Si tratta del progetto Saetta, il servizio che Salvagente Italia mette a disposizione per accompagnare in auto i bambini malati oncologici e le loro famiglie negli ospedali in cui fanno le terapie e riportarli poi di nuovo a casa. L’iniziativa sarà al centro dello spettacolo che si svolgerà questa sabato 28 gennaio, alle 21 al cineteatro Triante, a Monza in via Duca d’Aosta, dove andrà in scena “Così non le avete mai sentite”. Una carrellata delle più belle canzoni italiane proposte dalla compagnia Natintonati. Una replica per il pubblico monzese di un successo già accolto con favore a Milano. L’ingresso è su prenotazione (collegandosi al sito salvagenteitalia.org o scrivendo a info@salvagenteitalia.org) e a offerta libera. L’intero ricavato della serata sarà destinato al finanziamento del progetto Saetta.

Associazione Salvagente: le parole del presidente Damasco

«Sono molti i bambini malati che si devono spesso recare a fare terapie in ospedale -spiega il monzese Mirko Damasco, presidente di Salvagente-. Purtroppo questo è un servizio privato in Italia, quindi se le famiglie non possiedono una macchina o non hanno possibilità di appoggiarsi ad altri accompagnatori, sono costrette a rivolgersi ad associazioni che propongono questo servizio a cifre che raggiungono anche i 50 o 80 euro a trasporto». Un problema in più per famiglie già pesantemente messe alla prova dalla malattia e dalla gestione delle cure, che spesso comportano anche spese economiche importanti. «Salvagente offre questo servizio gratuitamente nelle aree di Monza e di Milano, per ora, utilizzando un mezzo proprio e personale volontario. Ci serve però l’aiuto di tutti per poter fare di più».

Associazione Salvagente: raccolta di fondi per il progett

I fondi raccolti dall’associazione serviranno a sostenere le spese di gestione del mezzo e i costi del servizio offerto. Lo spettacolo che andrà in scena al cineteatro Triante di Monza è un modo per sostenere concretamente il progetto. È comunque attiva sul sito salvagenteitalia.org una sottoscrizione legata proprio al servizio di trasporto dei bambini malati da e per l’ospedale. Fino ad oggi sono stati raccolti mille euro, ma l’obiettivo che si è prefissata la onlus è di arrivare a 8mila euro raccolti. Dello spettacolo “Così non le avete mai sentite” raccontano gli organizzatori. «Si tratta di uno show in cui la musica viene affrontata in modo allegro e spumeggiante, da un gruppo di quattordici persone di età diverse».