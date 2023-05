La mostra di Munari a Vimercate è da record con quasi 6mila visitatori

C’è voglia di arte a Vimercate e i numeri da record della mostra dedicata a Bruno Munari al Must lo dimostrano. L’esposizione di 50 opere dell’artista poliedrico” Munari arte al futuro” ha potuto contare sulla presenza di 5.874 visitatori superando h tutte le precedenti mostre realizzate al Must: fra questi, 702 erano partecipanti alle visite guidate, 1.807 i bambini partecipanti alle attività didattiche, 300 le persone presenti all’inaugurazione e 130 alle due conferenze dei curatori presso la Biblioteca civica. La mostra ha totalizzato circa 1.500 visitatori in più rispetto all’ultima grande mostra pre-pandemia (“Depero, Futurismo e pubblicità” del 2019: 4.326 visitatori). Oltre alle visite guidate del sabato, la domenica è stato attivato un servizio di assistenza didattica di sala, con personale formato e pronto a soddisfare domande e curiosità dei visitatori.

Oltre alle attività al museo, è stata sperimentata una proficua collaborazione con la Biblioteca civica per la organizzazione di specifiche letture per bambini dedicate ai libri più famosi di Munari per i bambini, oltre alla comune organizzazione di alcune sessioni per la accoglienza delle scolaresche più numerose provenienti da fuori città coi pullman. In occasione della mostra è stato progettato dal museo un apposito programma di laboratori secondo il metodo Bruno Munari. Per lo scopo è stato attivato un apposito accordo con l’Associazione Bruno Munari, titolare e massima esperta del metodo certificato. La presidente Silvana Sperati ha curato personalmente la progettazione dei laboratori e la formazione delle operatrici museali del Must per la conduzione dei singoli interventi con le classi e i gruppi di bambini.

Tutte le proposte combinavano una prima parte di laboratorio di sperimentazione a una seconda parte di visita e contatto diretto con le opere dell’artista. Sono state realizzate in totale 89 attività per un totale di 1.807 partecipanti. “Siamo entusiasti del successo della mostra, perché è espressione di dialogo tra il MUST, la Città di Vimercate e un bacino più ampio – ha commentato l’assessora alla promozione della Città Elena Lah -. Abbiamo avuto un intermediario eccezionale, Bruno Munari, in grado di arrivare a persone di ogni età e di farle avvicinare al mondo dell’arte”.