La filarmonica “Pozzoli” di Seregno propone un aperitivo in musica a Desio

Batte alle porte il penultimo appuntamento della quinta stagione concertistica promossa dalla filarmonica seregnese intitolata ad Ettore Pozzoli. Domenica 11 giugno, alle 17, nello splendido scenario della Villa Longoni a Desio, è previsto l’aperitivo in musica “In arte Maria Callas”, per la regia di Alberto Oliva. La proposta registrerà le partecipazioni di Elisabetta Invernici e Gea Rambelli e quella degli allievi dell’annuale corso di perfezionamento lirico promosso dalla stessa filarmonica. La finalità è dipingere racconti ed aneddoti sulla vita della soprano, una narrazione arricchita anche da fotografie e filmati di una sua collaboratrice, che andranno ad accompagnare l’esecuzione di brani lirici con soprano e pianoforte. L’evento costituirà un omaggio a Maria Callas nel primo centenario della sua nascita, avvenuta a New York il 2 dicembre 1923.

Filarmonica “Pozzoli”: già un altro omaggio a Callas nella stagione

Gea Rambelli

Sempre a Callas, ed al suo rapporto con Pier Paolo Pasolini, era stata dedicata tra l’altro la terza serata della stagione, ospitata alla metà del mese di aprile dal teatro San Rocco di Seregno. Anche in quel caso, della regia si era occupato Alberto Oliva, mentre Gea Rambelli aveva portato in scena, con Stefano Tosoni, il testo “Prima di ogni altro amore”.

Filarmonica “Pozzoli”: un altro aperitivo in musica domenica 25

Per l’aperitivo in musica di domenica 11 giugno, i biglietti potranno essere acquistati su ticketgate.com oppure direttamente a Villa Longoni, in via Grandi 11 a Desio, da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno, tra le 9.30 e le 13, ed il giorno dell’evento, a partire dalle 16. Il costo del singolo tagliando è di 20 euro, comprensivo di aperitivo e buffet. La stagione terminerà poi domenica 25 giugno, di nuovo con un aperitivo in musica, che sempre a Villa Longoni vedrà la “Pozzoli” protagonista di “Mozart, Enfant Prodige”, con il contributo al pianoforte di He Jun Li. Nell’occasione, si pescherà anche nel repertorio di Franz Liszt e Fryderyk Chopin.