La biblioteca Pozzoli di Seregno propone un patto per la lettura alla città

La biblioteca civica Pozzoli di Seregno propone alla città un “Patto locale per la lettura”, strumento individuato dal ministero della cultura (tramite il Centro per il Libro e la Lettura) per attuare politiche di promozione del libro, coinvolgendo istituzioni pubbliche e soggetti privati, che riconoscono nella lettura una risorsa strategica su cui investire ed un valore sociale da sostenere, con un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.

Biblioteca Pozzoli: cos’è il patto per la lettura

L’interno della biblioteca



Tramite la creazione di una rete territoriale strutturata, il “Patto per la lettura” si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, così da riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti; rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, attraverso la lettura, l’apprendimento permanente; avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare attenzione alle fasce culturalmente svantaggiate, i bambini dalla prima infanzia e l’ambito familiare, i nuovi cittadini; allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei bambini e nei ragazzi; favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza tra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove ed innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura.

Biblioteca Pozzoli: gli impegni previsti dal patto



I firmatari del “Patto per la lettura” condividono e fanno propri gli obiettivi del documento e le azioni collegate; mettono a disposizione risorse e strumenti propri, ivi comprese le strutture locali, su cui hanno competenze; collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi e progetti; si rendono disponibili a promuovere azioni ed iniziative proprie, nel quadro generale del progetto, e percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura.

Biblioteca Pozzoli: l’obiettivo è ampliare l’offerta di promozione della lettura



L’obiettivo, quindi, è moltiplicare e mettere a sistema la già ricca ed articolata offerta di promozione della lettura: l’adesione è aperta a soggetti pubblici, a gruppi ed associazioni, a librerie ed altre attività commerciali che operino azioni a sostegno della diffusione del valore della lettura. Gli interessati possono contattare la direzione della biblioteca Pozzoli.