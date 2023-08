Il volo di The Quinetto’s, i brianzoli che puntano alla top 10 tricolore di Tik Tok

Dieci milioni di followers su Tik Tok, sei milioni su Youtube dove nel solo mese di luglio hanno registrato qualcosa come 660 milioni visualizzazioni. Numeri da capogiro per Alessia Quitadamo e Giuseppe Mattia Lunetto, 26 anni per entrambi, giovani, belli, innamorati e talentuosi in arte “The Quinetto’s”. Da coppia nella vita a coppia di “Content creator”. Nato tutto per caso, durante la “zona rossa” di fine 2020.

Il volo di The Quinetto’s, Tik Tok e Youtube per un successo nato durante il lockdown

Thequinettos

«Abbiamo aperto il profilo su TikTok esattamente il 6 gennaio del 2021 – ha ricordato Mattia, monzese – è diventato operativo a febbraio e ad aprile avevamo raggiunto il primo milione di followers con nostra grande sorpresa».

«Dopo Tik tok – ha precisato Alessia, desiana – abbiamo deciso di aprire anche il canale di Youtube che ora sta inseguendo i numeri di tiktok; non ci crediamo nemmeno noi: nel mese di febbraio siamo entrati nella top 50 mondiale come tiktoker».

Il volo di The Quinetto’s, i contenuti tra studio e ricerca: «Ora il 3D»

Niente balletti scontati o moine da superdivi, i contenuti proposti da “The Quinetto’s” sono interessanti, curiosi, originali frutto di studio e di ricerca. «È un vero e proprio lavoro – ha spiegato ancora Alessia – pubblichiamo un contenuto al giorno a volte semplici a volte dall’editing moto impegnativo».

«Studiamo, ci aggiorniamo – ha spiegato Giuseppe che, nel frattempo, si è anche laureato in ingegneria edile – adesso ci stiamo specializzando nei contenuti 3D».

Il volo di The Quinetto’s: obiettivo Top 10 dei tiktoker italiani

Si lavora sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 per creare contenuti, trovare idee originali e proporle in modo sempre più professionale. «Non ce l’aspettavamo nemmeno noi tutto questo successo – ha detto ancora Alessia – e ce lo godiamo, ma lavoriamo sodo. Quello che paga è sicuramente la costanza».

Ballerina e insegnante di danza nella fase precovid, Alessia continua a coltivare la passione per la danza ma il lavoro è ora quello di creare contenuti con Giuseppe che ha messo nel cassetto la laurea in ingegneria per dedicarsi allo studio di tutti i programmi che possano migliore i contenuti dei “The Quinetto’s”. Cosa volere di più? «L’obiettivo è entrare nella Top ten dei tiktoker italiani» ha concluso Alessia.