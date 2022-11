Il gruppo fotografico Imaginaria di Lissone dedica una mostra contro violenza sulla donna

Fiera. Questo è il titolo del progetto dell’artista e fotografa IB Ross Rossi. Un progetto che nasce come espressione della donna libera di essere che è, senza imposizioni o impedimenti. Un lavoro unico che diventa manifesto contro la discriminazione di genere e che vuole portare, con delicatezza ma con grande determinazione, un messaggio al femminile di libertà e di riappropriazione della propria identità, del proprio corpo, dei propri diritti. Per dare maggiore forza all’obiettivo del progetto, è nata una collaborazione fra IB Ross Rossi e il Cadom Monza.

Il gruppo fotografico dedica una mostra contro violenza sulla donna: l’inaugurazione

Sabato 12 novembre, alle 21, a Palazzo Terragni di Lissone, Fiera è in mostra grazie al Gruppo Fotografico Imaginaria (di cui l’artista IB Ross Rossi, alias Rossella Rossi, è presidente). Sarà un evento diverso dalle precedenti 9 edizioni di Fiera. Sarà bellissimo, sarà artistico, sarà informativo, e sarà importante, come tutte le iniziative per la tutela della donna. Ma soprattutto sarà emozionante. In questa occasione nasce anche la collaborazione con “La Banda Larga Befolk” un gruppo musicale che ha composto dei pezzi in esclusiva per l’evento. Interverranno relatori e relatrici di Cadom (presidente e volontaria), ma anche docenti e ballerini. Per parlare della donna e del suo ruolo nella società di oggi, della sua fragilità e della sua forza, della sua bellezza e della sua ricchezza. Ma si parlerà anzitutto di arte e cultura è si guarderà con gli occhi e con il cuore un progetto fotografico speciale che racconta come Lei, la Donna, è Fiera, libera di essere. La mostra resterà aperta anche domenica 13.