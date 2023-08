I Whiteshark “spaccano” al Festival di Urgnano con Long train running

Lo “Squalo bianco” è tornato. Ed ha fame, molta “fame”. Di successo. S’intende. Si candida a tutti gli effetti a essere uno dei “tormentoni” dell’estate 2023 “Long Train running” singolo, appena uscito, nella nuova, nuovissima versione remix dei Whiteshark . Già un tormentone negli anni Settanta con i “The Dobbie brothers”, poi nella versione dei Traks ed ora il remix dei Whiteshark. Stasera il debutto live al fermento Festival di Urgnano. Un anno (o poco più) più tardi l’uscita di “Brezis vol. 1” Daniele Scavetta, in arte Scave di Nova Milanese, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy di Senago, tornano sul palco per infiammare l’estate.

Un singolo creato da due artisti brianzoli è tra i brani dell’estate più amati

Un singolo “che spacca” diverso dal loro rap, ma Aurelio Fierro, dei Traks ha voluto proprio loro.«Tutto è nato in occasione di un live a Genova – ha raccontato Daniele – ci ha visto in una esibizione, gli siamo piaciuti a tal punto da proporci il remix di un pezzo come “Long train running”. Ci ha detto che avevamo una particolare “attitudine”». E ha proseguito: «Al momento eravamo rimasti un po’ perplessi, ma poi con il contributo del nuovo produttore, Dr Cream, abbiamo accolto la proposta». Così i “Whiteshark” si sono messi al lavoro. «Dopo aver studiato il testo – ha spiegato ancora Daniele – abbiamo proposto la nostra versione a Fierro che ha subito apprezzato la nostra proposta ci ha fatto i complimenti perché avevamo colto le metafore contenute nel pezzo». La cover del singolo è opera di Simoroy. «Anche in questo caso siamo partiti dalla copertina originale del disco – ha spiegato Simone – ma abbiamo cercato di personalizzarla». L’immagine che domina è quella di una locomotiva di un treno d’epoca e le rotaie che vengono coperte dall’acqua.

E nel cielo non poteva mancare un tocco di viola, il colore preferito di Simone. Anche se con qualche ritardo rispetto alle previsioni, il singolo è fuori dalla mezzanotte di lunedì, stasera il live. A sostenere l’ultimo singolo, ovviamente tutti i brani del repertorio dei “Whiteshark” dagli ultimi dieci contenuti in Brezis vol. 1 uscito a giugno del 2022 e che Daniele e Simone hanno proposto live in diverse scuole a partire dalla secondaria di primo grado Segantini di Nova Milanese, scuola dove ha studiato lo stesso Daniele. Insomma a Nova sono di casa. E l’augurio è che possano tornare presto in live ora più ricco con il remix di “Long train running” e il popolo dei Brezis non può che essere felice.