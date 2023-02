Giustizia e lobby: serata Rotary con Palamara e Sallusti

Un confronto sul tema della giustizia con Luca Palamara e Alessandro Sallusti. La serata “Oltre il sistema” si è tenuta all’Hotel de la Ville di Monza promossa dal Rotary Club Colli Briantei.

Giustizia e lobby “Oltre il sistema”: “Non voglio portarmi segreti nella tomba”

Palamara e Sallusti hanno affrontato il tema della giustizia raccontando segreti, fatti e accadimenti dell’ultimo ventennio nell’ambito della magistratura come già fatto nei libri “Il sistema” (2021) e “Lobby & Logge” (2022), in cui hanno affrontato i misteri del “dark web” del sistema e la ragnatela di logge e lobby.

“Sono consapevole di aver contribuito a creare un sistema che per anni ha inciso sul mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche e sociali del Paese. Non rinnego ciò che ho fatto, dico solo che tutti quelli tra colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni, molti dei quali tuttora al loro posto, che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo. Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c’entrano”, ha affermato Palamara nel suo libro e ribadito durante la serata, incalzato dalla co-presentazione di Alessandro Sallusti.

Giustizia e lobby “Oltre il sistema”: ospiti Pennisi e Jannone

Tra gli ospiti sono intervenuti Roberto Pennisi, già sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e Angelo Jannone, manager, docente e scrittore, ufficiale nell’arma dei carabinieri, comandante dei Ros, collaboratore di Giovanni Falcone.

Giustizia e lobby “Oltre il sistema”: le autorità

Molte le autorità che hanno risposto all’invito del presidente del Rotary Club Colli Briantei, Franco Pulerà: Davide Gallasso, governatore del Distretto Rotary 2042, Giuseppe Del Bene, governatore eletto, Carlo Fraquelli, governatore nominato e assistente del governatore, Giuseppe Navarini, past governor, assistente speciale del governatore per gli eventi distrettuali, nonché vicepresidente del Rotary Club Colli Briantei, Alberto Barzanò, presidente della commissione azione internazionale del Distretto 2042, Ramona Brivio, presidente della Commissione Distrettuale della pubblica immagine nonché presidente delle commissioni immagine pubblica e progetti del Rotary Club Colli Briantei, Marco Toma, assistente governatore del distretto 2050.

Giustizia e lobby “Oltre il sistema”: i presidenti di club

A confermare la vicinanza al presidente Franco Pulerà e l’interesse per il tema hanno partecipato molti presidenti di club tra cui Massimo Meroni, del Rotary Club Merate, Gianni Matera, del Rotary Club Varedo e del Seveso, Massimo Moscatelli, in rappresentanza della presidente Silvia Coletti del Rotary Club Seregno-Desio-Carate, Emanuele Napolitano, del Rotary Club Monza Brianza oltre ad altri soci dei Rotary Club Meda e delle Brughiere, del Monza, del Monza Est, del Monza Brianza.