Festival di Sanremo 2024: la scaletta della prima serata, inizia la gara con i 30 cantanti

Inizia il festival di Sanremo numero 74. Martedì 6 febbraio, in diretta su Rai 1, Amadeus insieme al campione in carica Marco Mengoni presenta la prima serata. Mengoni è anche il super ospite musicale della serata, Federica Brignone la super ospite sportiva. Inizia la gara tra i 30 Big. Ecco la scaletta, il monzese Irama si esibisce per quinto. Nel programma Lazza si esibisce in piazza Colombo e Tedua animerà il “terzo palco”, quello galleggiante sulla nave Costa Smeralda (dove venerdì arriverà Gigi D’Agostino).

Festival di Sanremo 2024: l’ordine di esibizione dei 30 Big in gara

In ordine di esibizione: Clara con Diamanti grezzi, Sangiovanni con Finiscimi, Fiorella Mannoia con Mariposa, La Sad con Autodistruttivo, Irama con Tu no, Ghali con Casa mia, Negramaro con Ricominciamo tutto, Annalisa con Sinceramente, Mahmood con Tuta gold, Diodato con Ti muovi, Loredana Bertè con Pazza, Geolier con I p’ me, tu p’ te, Alessandra Amoroso con Fino a qui, The Kolors con Un ragazzo una ragazza, Angelina Mango con La noia, Il Volo con Capolavoro, BigMama con La rabbia non ti basta, Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita, Emma con Apnea, Renga e Nek con Pazzo di te, Mr.Rain con Due altalene, Bnkr44 con Governo punk, Gazzelle con Tutto qui, Dargen D’Amico con Onda alta, Rose Villain con Click boom!, Santi Francesi con L’amore in bocca, Fred De Palma con Il cielo non ci vuole, Maninni con Spettacolare, Alfa con Vai!, Il Tre con Fragili.