Festival delle geografie, quinta edizione a Villasanta: i fili che connettono il mondo

Il debutto a Monza all’inizio era stata la prima novità della quinta edizione del Festival delle geografie, che come da tradizione è in Villa Camperio a Villasanta fino al 24 settembre.

Festival delle geografie a Villasanta: il tema è “Ragnatele”

Giovedì l’apertura con l’inaugurazione di una delle due mostre fotografiche presenti: l’allestimento dedicato all’immaginario di Italo Calvino. Una seconda mostra racconta i treni dell’Est, dalle coste della Dalmazia ai Carpazi, da Parigi a Istambul, a cura di Marco Carlone. Tema scelto per questa edizione sono le “Ragnatele”, metafora a indicare i tanti fili che connettono il mondo.

«L’idea del villaggio globale tanto in voga negli anni Novanta è via via scemata col tempo ma oggi capiamo quando sia presente e fondamentale l’interconnessione a ogni livello», avevamo spiegato dal Festival alla presentazione.

Festival delle geografie a Villasanta: incontri trasmessi in streaming

Ricchissimo e quasi impossibile da riassumere il programma completo dell’intera kermesse che è disponibile sul sito festivalgeografie.it. Tutti gi interventi saranno trasmessi in streaming anche sui canali social (Facebook e Instagram) del Festival. Altrettanto ricca la collaborazione con scuole, associazioni e realtà del territorio.

Festival delle geografie a Villasanta: Torneo di Debate, gli studenti si sfidano su Pedemontana

Torna, dopo il successo della passata edizione, il Torneo di debate, il 23 settembre alle 15, tra gli studenti del Vanoni di Vimercate, del Ghandi di Besana Brianza e del Porta e Frisi di Monza, che si scontreranno a parole sul tema caldissimo di Pedemontana. Gli studenti dell’istituto Einstein di Vimercate saranno protagonisti anche dell’incontro con il fotografo Carlone, ospite il 24 settembre, e trasmetteranno sulla web radio della scuola il dibattito.

Festival delle geografie a Villasanta: le associazioni partner e il progetto tutto villasantese

Tra le associazioni partner dell’iniziativa ci sono B – 612, che proporrà laboratori e animazione per i più piccoli, il gruppo di plogging Corro col guanto, che sarà presente il 23 settembre con il presidente Massimo Confalonieri e Fiab Monza in bici, che racconterà il progetto della bicipolitana.

Tra gli ospiti, ormai tradizionali, anche gli studenti del progetto (tutto villasantese) Spazio allo spazio, promosso dalla scuola Fermi. Il programma entra anche nel calendario di Ville Aperte, il 23 settembre, con la visita a Villa Camperio. Sempre il 24 settembre il Festival delle geografie si apre anche al Festival del parco.