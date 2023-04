Enrico Ruggeri e “Dimentico”: il brano per l’Alzheimer con il video girato a Monza

Enrico Ruggeri, il cantautore milanese (con mamma monzese), presidente della Nazionale Cantanti, che è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione della Partita del Cuore, disputata proprio a Monza, ha dedicato il suo nuovo brano “Dimentico” alla malattia di Alzheimer.

Il backstage del video di Enrico Ruggeri a Monza

La canzone, uscita nella giornata di venerdì 21 aprile, supporta il Paese Ritrovato, la struttura di “La Meridiana Società Cooperativa Sociale”, dove è stato girato anche il videoclip. Ruggeri si era recato in visita alla Meridiana la scorsa estate per organizzare l’incontro benefico di calcio in calendario il 7 settembre all’U-Power Stadium. Nello stesso periodo, l’interprete di “Mistero” ha avuto occasione di vedere il film “The Father”, che racconta la storia di un uomo che vive l’esperienza della demenza in una realtà deformata dai suoi ricordi e dalla sua percezione del mondo.

Ruggeri, l’Alzheimer, il video di Monza

«Dopo aver visto il film, mi sono messo alla chitarra e, nel giro di un’ora, testo e musica della canzone erano pronte» racconta Ruggeri. Il cantautore interpreta il brano in prima persona, nei panni di un uomo affetto da Alzheimer, dando vita a ciò che resta dei suoi pensieri: “Non ricordo più chi sono / E quando ho consumato la mia vita / Mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta”. Parole che fanno riflettere e mettono al centro il valore della vita, con le fragilità e le opportunità che essa può svelare in ogni momento.

“Dimentico” vuole condividere l’impegno della Meridiana nella promozione di una nuova cultura della cura e nel contrastare lo stigma della malattia e diventa anche un’importante occasione di aiuto e sostegno alla raccolta fondi a beneficio del Paese Ritrovato, una “cittadina” che ospita 64 persone con demenza e Alzheimer che, compatibilmente con la malattia, cercano di condurre una vita il più possibile normale.

La produzione del video che accompagna il brano è di Libero produzioni con la regia è di Marco Falorni. Nelle immagini si vedono i volti, le espressioni, i sorrisi e i turbamenti di chi sta vivendo la malattia e di chi sta accanto ai pazienti. È possibile fare una donazione per sostenere Il Pese ritrovato attraverso la pagina www.cooplameridiana.it/dimentico.