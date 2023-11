Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso, anche per Elon Musk: la nuova vita di Piero Addis

Nuova vita per l’ex direttore della Reggia di Monza, Piero Addis. Base a Malibù, in partenza per Palo Alto, ha appena presentato la nuova collezione di sneakers superlusso pensata per Elon Musk, Peter Thiel e i fondatori di YouTube e LinkedIn .

Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso: direttore creativo di Euforia, modelli dedicati Musk, Levchin e Thiel

Addis, che è il direttore creativo, ha firmato le sneakers dedicate a Max Levchin, Peter Thiel e Elon Musk, altri 13 artisti si sono occupati di creare altri modelli unici arrivati sul mercato con un costo dai 400 ai mille dollari.

Piero Addis

Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso: «Sensibilità per il colore, feeling verso la tecnologia digitale»

Design Moda Piero Addis Peter Thiel

«Queste creazioni sono caratterizzate da una grande sensibilità verso il colore e da uno straordinario feeling verso la tecnologia digitale, che ha permesso un’interpretazione progettuale della grafica delle sneakers Euforia – spiega Addis, direttore creativo e cofondatore di Euforia – gli artisti di questo progetto non hanno abbandonato le tecniche tradizionali delle belle arti, anzi abbracciano la tecnologia digitale liberandola dalla sua freddezza».

Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso: ogni scarpa è unica, realizzate in Veneto

Tutte le sneakers hanno un animo italiano e sono state realizzate in Veneto nel distretto del cuoio di lusso dove ha base anche Louis Vuitton.

Ogni scarpa è unica e si ispira ai fondatori di Paypal, il gruppo più potente di fondatori tecnologici al mondo responsabili di Tesla, SpaceX, Facebook, Sequoia, LinkdIN, YouTube, Ancestry, OpenAI e dozzine di altri.

«Mi sono occupato di sei modelli – spiega Addis – ci è stato chiesto di creare arte digitale che potesse essere interpretata su una sneaker di lusso italiana tagliata, cucita e progettata a mano».

Design Moda Piero Addis Elon Musk Space Design Moda Piero Addis Max Levchin

Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso: il rimando ai fondatori

Nei disegni c’è un continuo rimando ai fondatori: per Elon Musk la sneakers rimanda allo spazio e alla X che è il segno distintivo dell’imprenditore. Per Max Levchin invece una sneakers nera e oro con le diverse monete e una con la grafica del QR Code personalizzato.

Da sempre legato al mondo dell’arte e della moda (ai tempi monzesi in Reggia Addis aveva chiamato lo stilista Renato Balestra per realizzare le divise degli addetti), Piero Addis si è formato tra Milano, Tokyo e New York, ha lavorato come pubblicitario e ha coordinato il programma culturale dei giochi artistici di Torino.

Dalla Reggia di Monza alle sneakers di lusso: «A Monza bella esperienza»

Non rimpiange l’incarico monzese: «È stata una bella esperienza e mi manca il gruppo di collaboratori con cui ci siamo anche divertiti».