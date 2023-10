Circolo fotografico in piazza per scattare ritratti ai monzesi

Un set fotografico all’aperto per immortalare i volti dei passanti. Un’iniziativa del Circolo Fotografico Monzese che sabato 21 ottobre sarà presente con alcuni dei suoi soci dalle 10 alle 18 sotto i portici dell’Arengario per scattare fotografie a tutti coloro che vorranno posare come modelli.

Circolo fotografico in piazza, esperienza già provata nel 2019

I click saranno del tutto gratuiti e i risultati saranno inviati via mail nei giorni successivi ai protagonisti che potranno, così, conservare un piacevole ricordo “confezionato” da un esperto foto amatore del circolo presente nella città di Teodolinda sin dal 1965.

«Avevamo già allestito un analogo set fotografico nel 2019 – spiega il presidente del CFM Dario Piovera – ricordo che era una bella giornata di sole di settembre e moltissime persone si erano fermate a farsi ritrarre».

Circolo fotografico in piazza, una decina di foto amatori coinvolti

Con Piovera ci saranno una decina di foto amatori che si alterneranno nel corso della giornata e, tra una foto e l’altra, illustreranno l’attività del loro sodalizio. Per partecipare all’evento non è necessario prenotarsi.

Circolo fotografico in piazza, ai primi di maggio 280 ritratti in Villa reale

Il CFM aveva accolto gli appassionati di ritratti ai primi di maggio di quest’anno al teatrino della Villa Reale per realizzare immagini da inviare alla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che stava organizzando un censimento fotografico in collaborazione con ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

«Abbiamo scattato quasi 280 ritratti che abbiamo già inviato alla FIAF in vista della mostra che sarà allestita a dicembre alle Gallerie d’Italia a Torino – conclude Piovera – Come CFM ci piacerebbe realizzare un’esposizione di ritratti con le fotografie scattate a Monza».