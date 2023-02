Brianza Classica compie vent’anni: omaggi a Callas, Battisti e Manzoni

Compie vent’anni “Brianza Classica”, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Early Music Italia del maestro Giorgio Matteoli, musicista e docente romano, innamorato della Brianza.

Brianza Classica compie vent’anni: primo appuntamento il 5 marzo, la voce di Callas e la musica dell’Ensemble Musica Civica

Il primo appuntamento di un ciclo di almeno venticinque eventi, che si svolgeranno tra la provincia di Monza e quella di Lecco, è in calendario domenica 5 marzo alle 17 al teatro Astrolabio di Villasanta con un omaggio a Maria Callas, nel centenario della nascita dell’artista, dal titolo “Vissi d’arte, vissi per Maria”.

L’Ensemble Musica Civica, grazie a sofisticate tecniche di ingegneria acustica, permetterà di ascoltare la voce del soprano di origine greca, mentre i musicisti suoneranno in perfetta sincronia. Sarà un esperimento eccezionale che promette grandi emozioni.

Brianza Classica compie vent’anni: fil rouge è la danza

Il fil rouge di questa edizione della manifestazione – che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, delle Province di Monza e di Lecco e di Nuovo Imaie (l’istituto mutualistico che tutela gli artisti) – sarà la danza.

“Per la prima volta – spiega Matteoli – abbiamo introdotto un connubio tra musica e danza con il coinvolgimento attivo del pubblico grazie alla presenza di danzatori professionisti che insegneranno semplici passi di balli antichi. Un primo assaggio sarà in occasione del secondo appuntamento della rassegna, il 26 marzo, al Monastero della Misericordia di Missaglia. Qui, la Virtuosa Compagnia dei Musici e due danzatori de il Teatro della Memoria durante lo spettacolo “Capricci musicali e invenzioni di balli” faranno ballare come si faceva nel primo Seicento”.

Brianza Classica compie vent’anni: gli omaggi a Battisti e Manzoni

Nell’anno in corso “Brianza Classica”, che è sostenuta anche dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, renderà omaggio ad altri anniversari: l’ottantesimo della nascita di Lucio Battisti con un concerto il 25 giugno a Molteno, luogo in cui il cantautore laziale visse gli ultimi anni di vita, e i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. A don Lisander sarà riservata un’iniziativa dedicata ai più piccoli il 29 aprile all’Auditorium di Seregno.

Brianza Classica compie vent’anni: il ruolo dei giovani

I giovani saranno un altro elemento importante della rassegna. A loro saranno dedicati matinée nelle scuole e lezioni concerto. Per i migliori allievi delle scuole di musica è stato creato il filone “Preludio Giovanile”, ovvero la possibilità di esibirsi in brevi concerti nel corso degli appuntamenti di Brianza Classica. A breve sarà fornito il programma completo degli appuntamenti, che sono ad ingresso gratuito. Possibile anche consultare l’app Classic Appeal.