Biassono celebra Manzoni in un dialogo con Verri e con i luoghi del paese

Anche Biassono celebra Alessandro Manzoni a centocinquant’anni dalla sua morte. Domenica 21 maggio, il giorno prima dell’anniversario della morte dello scrittore milanese, Alberto Caspani, giornalista e filosofo, propone un incontro dal titolo “Dell’amore, della peste e di pandemie altre”. L’appuntamento è per le 15 nei giardini di Villa Verri. Da qui partirà un tour, una passeggiata storico-filosofica sulle orme di Manzoni e Pietro Verri, illuminista che di Biassono fece la sua sede.

Biassono celebra Manzoni: il programma spiegato dall’organizzatore Alberto Caspani

«Metteremo in dialogo Pietro Verri e Alessandro Manzoni – spiega Caspani – Manzoni, da piccolo, frequentò assiduamente la villa dei Verri, e lo stesso Pietro Verri, soprattutto attraverso i suoi studi sulla peste e il recupero degli atti dei processi contro gli untori, influenzò molto Manzoni, che costruì la storia dei Promessi Sposi proprio partendo da questi documenti».

Dal giardino di Villa Verri partirà il tour alla scoperta delle testimonianze manzoniane in paese, come Corte Osio, dove abitò la famiglia dopo la fuga da Milano, e Villa Crivelli, una famiglia citata nella Colonna Infame. Poi si andrà alla scoperta delle croci seicentesche rimaste a testimoniare il passaggio della peste. Il tour si concluderà al santuario della Brughiera, che nel Seicento fu l’oratorio dove vennero sepolti i corpi degli appestati.

«Ci interrogheremo anche del rapporto che hanno la peste e il Covid – 19, una riflessione sull’impatto che hanno le epidemie nella società. Leggendo il testo della Colonna Infame si capisce come alcune dinamiche si siano riproposte in occasione della recente pandemia», aggiunge Caspani.

Biassono celebra Manzoni: in caso di pioggia

In caso di pioggia il ritrovo sarà alle 15 al bar di Villa Monguzzi, in via Cesana e Villa, per una visita virtuale del tour.