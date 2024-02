Besana in Brianza, i “Vaeva” in trionfo nel festival della canzone metropolitana “SanMetro”

Un altro trionfo per i “Vaeva”, la rock band composta da cinque giovanissimi musicisti brianzoli, che ha debuttato a settembre dello scorso anno con il primo Ep di inediti “Done”. Venerdì 9 febbraio, a Milano, sul palco della stazione Garibaldi della Metropolitana 2, gremita di pubblico, hanno vinto la finalissima della seconda edizione di “SanMetro”, organizzata da Open Stage -piattaforma che consente ai musicisti di esibirsi prenotando slot in spazi pubblici-, insieme con Atm e Metro 5. Un vero e proprio festival della canzone metropolitana che per qualche giorno ha accompagnato i passeggeri delle metro milanesi nelle stazioni di Loreto, Bicocca e Garibaldi, proprio nella settimana in cui a Sanremo andava in scena il Festival della canzone italiana.

“SanMetro”: decisivo il parere di una giuria di prestigio

Premiati dal presentatore televisivo e radiofonico Marco Maccarini, si sono guadagnati il primo gradino del podio con “Acchiappa sogni”, un brano inedito che «riassume le emozioni che si possono provare in un’estate», come lo ha definito Jacopo Renzi, batterista del gruppo. Oltre al batterista di Besana in Brianza, fanno parte dei “Vaeva” Sara Nobili, anche lei di Besana in Brianza, alla voce, i seregnesi Edoardo Mereuta e Gabriele Coffanetti alle chitarre e Michele Basilico, di Briosco, al basso. A designarli vincitori una giuria composta da Dario Falcini, direttore del magazine “Rockit”, Carlo Amleto, musicista e attore, e Lorenzo Campagnari, autore del talent show televisivo “XFactor”. Come premio riceveranno un invito per “Miami”, il più importante festival italiano di musica indipendente, e un’intervista sulle pagine di “Rockit”.

“Vaeva”: le emozioni che hanno accompagnato il successo

«È stata un’esperienza bellissima, non ci aspettavamo di vincere», ha commentato Renzi. «Ci siamo esibiti due volte. Il 7 febbraio, nella prima fase, in cui eravamo in gara con altre 26 band provenienti da tutta Italia, abbiamo portato “Fingere di ridere”, un brano inedito, energico e potente. Parla della morte di qualcuno cui si era molto legati ed è un incoraggiamento ad accettare il fatto di rimanere soli. Grazie alle votazioni online e ai voti espressi direttamente nelle metro di Milano abbiamo avuto accesso alla finalissima. C’era un sacco di gente, ci siamo divertiti e gasati tantissimo. Siamo stati anche invitati a partecipare a “Special Stage”, una rassegna musicale di volontariato, a cui abbiamo già partecipato in passato, che dà la possibilità di suonare nei reparti di degenza degli ospedali italiani. È stata un’esperienza bellissima e non vediamo l’ora di ripeterla». Si prospetta, dunque, un 2024 ricco di nuove avventure per i “Vaeva”. Un anno iniziato alla grande, con il lancio del singolo indie rock “Prendimi”, con distribuzione affidata alla rinomata etichetta discografica Warner Music, che ha riscosso successo sulle principali piattaforme di streaming musicali. Tanti sono i progetti che bollono in pentola. «Sabato 17 febbraio parteciperemo a “Listen to my band”, visibile su Canale Italia, giovedì 22 febbraio, invece, parteciperemo al collettivo “Fresh Night” a Milano. Stiamo anche organizzando diversi concerti nelle scuole della zona e in primavera pubblicheremo un nuovo singolo», ha concluso Renzi.