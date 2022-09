Applausi per Johnson Righeira alla festa della Madonna della Campagna a Seregno

Ancora una serata di livello assoluto alla trentatreesima edizione della festa della Madonna della Campagna, organizzata a Seregno dall’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale in veste di mediapartner. Venerdì 9 settembre, sul palco sono saliti prima Raff Martella e poi Johnson Righeira, chiamato all’ultimo a rimpiazzare Edoardo Vianello, costretto da un problema di salute a dare forfait.

Madonna della Campagna: il saluto a Vianello

Raff Martella durante la sua esibizione

«Vianello purtroppo non è stato bene -ha spiegato in apertura Martella, rivolto al sempre numeroso pubblico presente-. Dovrà per questo essere operato a giorni. L’ho sentito nel pomeriggio e mi ha pregato di mandare un suo bacio a voi spettatori». Analogo è stato poi il messaggio di Righeira: «Saluto Edoardo, che è un amico. È stato uno dei miei ispiratori, quando ho iniziato la mia carriera musicale».

Madonna della Campagna: Righeira in spolvero

Un momento della performance di Johnson Righeira

La scena se l’è presa quindi tutta Johnson Righeira, che con Michael Righeira ha composto negli anni ottanta e novanta un sodalizio fortunatissimo, capace di produrre brani come “Vamos a la playa”, “No tengo dinero” e “L’estate sta finendo”, che ancora oggi in tanti canticchiano. «Sessantadue anni fa -ha spiegato il cantante, dopo essersi presentato sul palco con “No tengo dinero”-, alle 18.30, nascevo io. Oggi è il mio compleanno». Torinese, Stefano Righi, che nel suo percorso ha adottato lo pseudonimo appunto di Johnson Righeira, ha successivamente dialogato a lungo con il pubblico, confessando anche qualche fatica: «Arriviamo da un biennio in cui si è fatto poco o nulla e riprendere non è stato semplice. Io sono qui solo per voi».

Madonna della Campagna: il programma finale

Ancora Righeira in azione

La festa ora viaggia verso la conclusione. Tra gli appuntamenti da segnalare, la ventiseiesima fiera del bestiame, prevista domenica 11 settembre, con inaugurazione dopo la santa Messa delle 9.30, e lo spettacolo di fuochi artificiali piromusicali, in programma lunedì 12 settembre, alle 22.45.