A Seregno si inaugura il rinnovato e colorato sottopasso tra le vie Solferino e Magenta

Nel giorno in cui Gianni Rodari, scrittore molto amato soprattutto dalle fasce giovanili della popolazione, avrebbe compiuto 102 anni, l’amministrazione comunale di Seregno ha previsto domenica 23 ottobre il momento di inaugurazione dell’installazione artistica “La Freccia Azzurra”, ispirata ad uno dei suoi libri per bambini e realizzata dallo street artist Cristian Sonda, con la finalità di riqualificare ed abbellire il sottopasso ciclopedonale che unisce le vie Solferino e Magenta, al di sotto del tratto che un tempo si attraversava grazie al passaggio a livello ferroviario, poi soppresso per motivi di sicurezza. L’appuntamento, previsto alle 15, registrerà la partecipazione di Cartanima Teatro, che vi arriverà reduce dall’evento “Diritti in Piazza”, in calendario sabato 22 ottobre, sempre alle 15, in piazza Risorgimento, come tappa conclusiva del progetto “Follow your Dreams”, che mira a creare una rete con argomento i diritti. Gli attori in questo caso interpreteranno il testo di Gianni Rodari. Il completamento dell’intervento, anche a causa delle limitazioni poste in essere strada facendo dalla pandemia da Covid 19, ha richiesto un anno e mezzo di tempo. Sono stati coinvolti da Sonda, per la definizione di alcune parti, anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado locali.

«La street art-commenta il sindaco Alberto Rossi– è una strategia che ci siamo dati per far crescere la bellezza negli spazi urbani, talora recuperandoli ad una condizione di anonimato, quando non di abbandono. In diversi spazi della città, abbiamo proposto nuovi murales e stiamo continuando a proporne, nella prospettiva di aprire all’arte gli spazi quotidiani. La scelta di dedicare questa ampia attenzione al sottopasso tra le vie Solferino e Magenta è il segnale chiaro dell’attenzione che abbiamo verso questo spazio. Ringrazio Cristian Sonda e tutti coloro che accettano la sfida di rendere più bella la nostra città: l’installazione è davvero particolare, tanto da essere diventata una delle immagini più caratteristiche della nostra città».

Sottopasso: il dettaglio della tematica proposta

La tematica della Freccia Azzurra è stata scelta per la vicinanza del sottopasso alla stazione ferroviaria di piazzale 25 aprile, ma anche per il messaggio che veicola, poiché racconta la storia di giocattoli che fuggono dal loro padrone perché vengono venduti e non regalati a bambini che tanto li desiderano, pur non avendo le risorse per poterli avere a disposizione. L’installazione consta di ventisei scene principali, attraverso le quali il visitatore è guidato da opportune indicazioni, che appaiono in grado di coinvolgere ed intercettare l’attenzione del pubblico. Cristian Sonda, milanese, classe 1976, vanta una lunghissima esperienza nel settore delle arti figurative, che fa di lui oggi una delle figure di punta del mondo della street art italiana. Nel suo curriculum, trovano spazio anche numerose mostre, ammirate sull’intero territorio nazionale.