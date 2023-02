A Monza l’omaggio a Lucio Dalla per La Meridiana e Capirsi Down

Le note e le parole delle più belle canzoni di Lucio Dalla per sostenere i progetti di due importanti realtà monzesi: La Meridiana e l’associazione Capirsi Down. È in programma giovedì 9 marzo alle 20.45 al teatro Manzoni il concerto “RicorDalla” organizzato dai Lions Club di Monza e della Brianza.

A Monza l’omaggio a Lucio Dalla: sul palco Marco e Marta Ferradini

Sul palco ospiti speciali come Marco Ferradini, l’interprete del noto brano “Teorema”, la figlia Marta che presenterà anche la sua canzone “Martarossa”, i vocalist Sara Mazzei e Francesco Lori, l’orchestra HCM. Gli arrangiamenti sono curati da Francesco Cisco Sbano mentre la direzione artistica è affidata a Paolo Tomelleri, il jazzista che è stato protagonista delle sei edizioni precedenti dei concerti benefici organizzati al Manzoni dai Lions.

Ferradini ha conosciuto personalmente Dalla. “Avevamo lo stesso produttore – ha affermato l’artista di origine comasca – ricordo che nel 1978 stavamo registrando i nostri rispettivi brani al Castello di Carimate. Io ero in una sala detta Verde, Dalla in sala Rossa. Lui venne nella mia sala di registrazione e fece un assolo con il sax per il mio brano “Schiavo senza catene”. Dalla era un grande generoso, un artista che ricordo con affetto”.

A Monza l’omaggio a Lucio Dalla: il potere della musica e del canto

Ferradini ha sottolineato i valori della musica: “Durante la pandemia il canto è stato il gesto spontaneo per esternare il nostro stato d’animo. La musica ci ricorda che non siamo solo materia, ma anche spirito. La musica supera le frontiere, cambia le idee e la vita. È un aiuto e nello stesso tempo è un mezzo che ci spinge ad aiutare gli altri. Credo che gli artisti, che hanno avuto il dono di una bella voce o di una bella idea, abbiano il compito di regalare agli altri ciò che possiedono”.

Grato per il sostegno il presidente della Cooperativa La Meridiana Roberto Mauri: “Occasioni come queste – ha affermato – ci permettono di fare conoscere i nostri progetti e le nostre attività e nello stesso tempo ci aiutano in un periodo che sta diventando sempre più complicato”.

A Monza l’omaggio a Lucio Dalla: il ricordo di Capirsi Down

Un ricordo dell’artista bolognese scomparso nel 2012 anche da parte di Cristina Milanesi, presidente di Capirsi Down, associazione nata nel 1997: “Dalla aveva scritto un testo, “Per sempre presente”, dedicato ai ragazzi affetti da sindrome di Down e aveva partecipato alla Pubblicità Progresso per lanciare messaggi in loro favore. È davvero un grande onore essere parte di una serata che lo ricorda”.

A Monza l’omaggio a Lucio Dalla: come acquistare i biglietti

Per l’acquisto dei biglietti occorre rivolgersi allo 039 3905429 (tutti i giorni 10-18); mail: claudia.giorgetti@cooplameridiana.it. .