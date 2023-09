Yeppon.it, l’e-commerce da record: fatturato di 70 milioni e un “cugino” francese

L’Italia inizia ad andare un po’ strettina per il sito Yeppon.it. Quest’ultimo, infatti, ha un «cugino» francese, Yeppon.fr. La piattaforma è operativa da inizio anno e punta a essere il canale ideale per espandere l’offerta dei marchi italiani nel territorio d’Oltralpe. Anche questo iniziativa oltre confine conferma ulteriormente come il momento sia positivo per Blass Srl, società italiana operante nel settore dell’e-commerce con il sito Yeppon.it. La società, fondata nel 2011 da tre soci, nel 2019 ha lasciato la sede di Nova Milanese per trasferirsi in quella attuale, a Paderno Dugnano in via Ferdinando Santi.

Yeepon.it: il mercato francese traina le vendite

Ha archiviato il 2022 con un nuovo record, facendo registrare il fatturato più alto di sempre: circa 70 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all’esercizio precedente e un EBITDA positivo pari ad una crescita del 38% nel 2022 rispetto al 2021 che restituisce la fotografia di un trend positivo di questi anni. “Grazie ad un modello di business integrato che prevede tre differenti aree di sviluppo quali la vendita diretta sulla propria piattaforma, la partnership con i principali marketplace online italiani e stranieri e il commercio B2B – precisa la società -, Blass Srl registra il 53% di fatturato totale in Italia (36,5 milioni di euro) che si conferma il mercato principale. Dai dati emerge anche la forte crescita del mercato estero, che ha ottenuto ricavi pari a 31,1 milioni di euro, di cui il più importante risulta essere quello francese che traina le vendite con 7,7 milioni di euro, seguito dal mercato tedesco e quello austriaco”.

Yeppon.it: le più vendute sono le lavatrici, da giugno sito rinnovato

“Con oltre 250mila prodotti a catalogo, le referenze maggiormente acquistate appartengono al comparto dei grandi elettrodomestici (lavatrice in testa, come prodotto più venduto a unità) che ha registrato un fatturato di 14,7 milioni (+5%), informatica che segna 9,6 milioni (+ 24%), seguita da TV (+ 8%) e brico”. A giugno, inoltre, l’azienda ha presentato il nuovo volto del proprio sito internet, rinnovato nella veste grafica e nel design, con un’interfaccia sempre più user friendly per rendere agli utenti l’esperienza di navigazione e di acquisto sul portale ancora più facile e intuitiva. Con 278.442 clienti serviti nel 2022 e 325mila ordini evasi, Yeppon si conferma anche quest’anno la realtà indipendente italiana più forte e importante nel settore dell’e-commerce.

Yeppon.it da record, uno dei fondatori: “Orgogliosi dei risultati”, a Paderno 42 dipendenti

“Siamo orgogliosi – commenta Danilo Longo, uno dei founder Yeppon – dei risultati ottenuti che dimostrano la capacità della nostra azienda di crescere ed evolversi in un mercato competitivo come quello dell’e-commerce. Da sempre puntiamo ad essere gli apripista non solo anticipando i trend dei mercati, ma continuando ad offrire ai nostri clienti un ampio portfolio prodotti a prezzi competitivi. Forti del nostro expertise, puntiamo ora a crescere maggiormente anche nei mercati esteri, in particolare quello francese dove Yeppon.fr sta già dando ottimi risultati”.

L’azienda di Paderno Dugnano ha 42 dipendenti residenti nella zona, customer care interno e nessun servizio delocalizzato. Yeppon è cresciuta ogni anno in maniera sensibile. Oggi sull’e-commerce made in Italy i prodotti a catalogo coprono tutti i settori ad eccezione del food. Tra i suoi punti di forza, ci sono consegna oraria, assistenza al consumatore nella valutazione dei prodotti, invio rapido dei propri acquisti all’indirizzo desiderato, tracciabilità immediata dell’ordine effettuato, supporto al cliente a 360° nel servizio post-vendita