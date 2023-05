Volontari da Seregno e Triuggio al lavoro nella zona alluvionata dall’Emilia Romagna

Una squadra di otto volontari di Seregno soccorso, realtà con sede a Seregno ed impegnata in prima battuta nel soccorso sanitario sul territorio, e di The Rescue Dog, associazione triuggese, specializzata nella ricerca di persone scomparse o disperse anche con l’ausilio di unità cinofile, è impegnata in questo fine settimana nella zona di Faenza, a supporto della popolazione locale e della macchina dei soccorsi, approntata dopo l’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna.

Alluvione: parecchio il lavoro da fare

Il gruppo di volontari arrivato dalla Brianza

Il gruppo, composto da amici che spesso condividono i turni in ambulanza, è partito sabato 27 maggio e rientrerà alla base nella serata di domenica 28 maggio. Sul posto, i volontari brianzoli si sono messi a disposizione per spalare il fango nelle case, un’incombenza non di poco conto, considerato che in più punti l’acqua è arrivata ad un’altezza di otto metri e che, pertanto, soprattutto le cantine ed i piani bassi delle singole abitazioni sono in pratica stati travolti. L’impressione è che i lavori dovranno per questo motivo proseguire per mesi e perciò, dopo questa prima trasferta, i soccorritori brianzoli torneranno nelle prossime settimane, nella speranza che, nel frattempo, altre persone si rendano disponibili a dare loro una mano.