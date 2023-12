Vita da gatti, in un anno più di 200 adozioni a Lissone: come aiutare Sinergia Felina Odv

Nell’anno 2023 (l’aggiornamento è continuo) l’associazione ha già curato, sterilizzato e fatto adottare oltre 200 gatti. Sono costantemente in aumento le richieste di aiuto di cui si prende carico Sinergia Felina Odv, l’associazione gattofila che opera nel canile e gattile Fusi di Lissone.

«Oltre ai mici che arrivano nel gattile sanitario malati, feriti o investiti, ci occupiamo di diverse colonie sul territorio, del recupero dei cuccioli rimasti orfani delle madri e della sterilizzazione dei gatti liberi sul territorio – dichiara Maria Grazia Cerizza, presidente dell’associazione – un impegno grandissimo che ci mette a dura prova fisicamente ed economicamente».

Vita da gatti, in un anno più di 200 adozioni a Lissone: le necessità dell’associazione, evento il 2 dicembre

Le necessità dell’associazione sono moltissime: per i gatti randagi di cui si occupa Sinergia Felina Odv servono cibo, antiparassitari, cure mediche e stalli. E per far fronte alle sempre più numerose esigenze, l’associazione conta sull’aiuto di tutti i cittadini che hanno a cuore il benessere dei piccoli trovatelli. Per questo, dopo aver promosso una pizzata benefica il cui ricavato servirà a finanziare molte spese, l’associazione torna a promuovere una iniziativa dal sapore natalizio: sabato 2 dicembre, presso la struttura di via delle Industrie 70 a Lissone, si terrà per tutta la giornata (dalle 10 alle 18) il banchetto natalizio, con tanti e bellissimi oggetti a tema felino.

Vita da gatti, in un anno più di 200 adozioni a Lissone: di cosa si occupa l’associazione

Sinergia Felina si occupa principalmente delle sterilizzazioni dei gatti di colonia, del recupero e della ricollocazione in famiglia dei gatti domestici e del salvataggio e cura dei gatti malati e feriti ritrovati sul territorio.

«Le necessità dei gatti seguiti dall’associazione purtroppo sono ogni giorno più numerose» conferma la presidente.

Cibo, cure, stalli e tanto amore. Sinergia Felina ha molto da fare e in questo 2023 i numeri denotano una crescita importante cui i volontari rispondono con tanto sacrificio ed impegno. Come aiutarli? Magari entrando a far parte dell’associazione, oppure recandosi sabato 2 dicembre al banchetto natalizio, non solo per fare shopping a tema felino, ma anche – perché no- per adottare un piccolo amico a quattro zampe che attende di trascorrere le feste e il resto della sua vita con una bella famiglia.