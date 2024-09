Visita a Monza del comandante generale della guardia di finanza Andrea De Gennaro

Visita del comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, alla caserma di Monza, in piazza Diaz, sede del comando provinciale, del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo di Monza. De Gennaro, ricevuto dal comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale Fabrizio Carrarini insieme al comandante regionale Lombardia Giuseppe Arbore e al comandante provinciale Gerardo Marinelli, ha incontrato i comandanti dei reparti e una rappresentanza del personale in servizio in tutta la provincia ed espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità e i crescenti risultati ottenuti nelle attività di prevenzione e repressione dell’illegalità di matrice economica e finanziaria.

Monza, la visita del comandante generale della Finanza: ulteriore potenziamento dell’organico

Con l’occasione annunciato anche l’ulteriore potenziamento dell’organico in servizio, in particolare, il Nucleo di polizia economico finanziaria: “reparto specialistico del Corpo deputato alle investigazioni di più alto spessore”. Prosegue quindi il “graduale ma costante” rafforzamento “della presenza strategica delle Fiamme Gialle nella provincia di Monza e Brianza”, anche in funzione di implementare l’attività di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni illeciti “collegati agli ingenti finanziamenti provenienti dal Pnrr”.

Il generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro ha anche incontrato il prefetto Patrizia Palmisani, il presidente del tribunale Maria Gabriella Mariconda, il procuratore della Repubblica Claudio Gittardi, il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il questore Salvatore Barilaro, il comandante provinciale dei carabinieri Rosario Di Gangi e l’omologo dei vigili del fuoco Vito Cristino. La visita si è conclusa con un saluto al presidente Michele Buccella e a una delegazione di finanzieri in congedo della locale sezione “M.C. Centrone Francesco” dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.