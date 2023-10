Violento temporale, strade allagate e tombini saltati tra Carate, Giussano e Seregno

Allagamenti e tombini saltati nella serata di sabato 21 ottobre, in Brianza, a causa di un violento temporale che si è abbattuto in particolare nella zona nord della provincia, tra Carate Brianza e Giussano dove sono state inviate diverse squadre dei vigli dei fuoco. A Carate Brianza, in via Milano, interessata l’uscita della Statale 36 con tombini saltati. Sul posto i vigili del fuoco di Carate per verificare la situazione.

Sempre sulla Valassina, in direzione sud, segnalato un allagamento all’altezza di Seregno centro e via Monti: l’uscita della Statale è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per consentire ai vigili del fuoco di Seregno di liberare i tombini ostruiti e consentire il deflusso dell’acqua, alta diversi centimetri. Presente anche una pattuglia della polizia stradale.

A Giussano varie strade interessate, presente l’assessore Crippa

Vari infine gli interventi a Giussano: in via Piola, di fronte a una filiale di un istituti o bancario, la strada è stata temporaneamente chiusa per un tombino scoperchiato. I Vigili del fuoco di Carate sono dovuti scendere con una scala italiana in fondo al tombino per recuperare il coperchio e metterlo in sicurezza.

Presente anche l’assessore Crippa Giacomo per verificare di persona la situazione.

Ancora a Giussano, in via Milano, un tratto di strada si è allagato: i vigili del fuoco volontari di Seregno, arrivati con un modulo antincendio, hanno verificato i tombini per scongiurare situazioni di pericolo.

Strada parzialmente allagata anche in via D’Azeglio, di fronte ai condomini del civico 3. Anche in questo caso è avvenuto un sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco volontari di Seregno per verificare che non ci fossero tombini aperti.