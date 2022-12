Vimercate: Zani Viaggi premia con 500 euro in più i suoi dipendenti per il caro energia

Zani Viaggi mette nella busta paga dei suoi dipendenti 500 euro in più per affrontare il caro energia. A comunicarlo è stata la stessa società nata nel 1951 nella bergamasca e che da anni è impegnata a Vimercate con il servizio di trasporto pubblico per collegare tutti gli utenti da un punto all’altro della città con le diverse linee.

Vimercate: Zani Viaggi premia i suoi 150 dipendenti

I dipendenti Zani del deposito di Vimercate

In un breve comunicato l’azienda ha fatto sapere che “Zani Viaggi e le altre aziende del gruppo Zani, che dal 1951 sono attive nei settore trasporti e turismo, con attività di noleggio bus, trasporto pubblico locale, bus turistici Citysightseeing hop on e hop off, tour operator, agenzie viaggi, hanno deciso di erogare un bonus per il valore medio di 500 euro ai circa 150 collaboratori, anche grazie alle nuove politiche di detassazione dei premi adottate dal governo, come riconoscimento per l’attività prestata ed in aiuto ad affrontare il problema del caro energia”.

Vimercate: Zani Viaggi premia per affrontare le bollette in aumento

Un premio importante per pagare le bollette sempre più salate. “Stiamo vivendo una situazione difficile per il nostro settore, caro energia, caro carburante e difficoltà nel reperire personale qualificato, ma siamo altrettanto consapevoli delle difficoltà che vivono i nostri collaboratori, di quanto sia unico e prezioso il loro apporto alle nostre aziende e dell’importanza del loro contributo ad una solida organizzazione aziendale” ha concluso Zani.